Владимир Бидёвка посетил турнир по мини-футболу, посвящённый памяти погибших сотрудников МВД ДНР

В пятницу, 26 февраля, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка принял участие в церемонии торжественного открытия турнира по мини-футболу, посвящённого Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной службы) сотрудников органов внутренних дел ДНР.

Также на мероприятии присутствовали заместитель министра МВД Игорь Мельников, заместитель министра спорта и туризма ДНР Николай Тарапата, родственники погибших при исполнении долга сотрудников МВД.

Перед началом турнира состоялась церемония его торжественного открытия, в ходе которой присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

В комментарии средствам массовой информации спикер Парламента подчеркнул важность мероприятия, в том числе и для патриотического воспитания нашей молодёжи.

«Сегодня проходит турнир в память о погибших сотрудниках МВД, которые отдали свои жизни, исполняя служебный долг. Я считаю очень символичным, что этот турнир именно футбольный. Ведь футбол – это мирная игра. И именно за то, чтобы наша Республика имела возможность мирно жить, чтобы наши дети имели возможность заниматься спортом, творчеством, ходить в школы, а не сидеть в подвалах, как хотелось некоторым врагам Донецкой Народной Республики, эти мужественные люди, герои, сотрудники МВД и отдали свои жизни. То, что сегодня проходит этот турнир, а наши дети и молодёжь имеют возможность заниматься саморазвитием, как раз и говорит о том, что они не зря сложили свои головы. И мы помним об их подвиге. Сегодняшнее мероприятие – это не только дань памяти или спортивное мероприятие. Это ещё и значительный вклад в развитие патриотического воспитания молодёжи нашей Республики», – сказал Владимир Бидёвка.

Выступая перед присутствующими в ходе торжественной части, Председатель Народного Совета также выразил слова благодарности в адрес Министерства внутренних дел Республики под руководством Алексея Дикого за проводимую патриотическую работу и сохранение памяти о товарищах, погибших на боевом посту.

Впервые турнир, посвященный Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел, был проведен в 2019 году. В 2020-м из-за сложной эпидемиологической ситуации он был перенесён. В соревнованиях принимает участие 10 команд – представители силовых структур и судебной системы ДНР и ЛНР. Турнир продлится два дня.