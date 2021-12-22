Владимир Бидёвка поздравил энергетиков Республики с профессиональным праздником

Сегодня, 22 декабря, в столичном Центре славянской культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню энергетика Донецкой Народной Республики.

Участие в торжестве приняли Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, заместитель министра угля и энергетики Алексей Василенко, представители профсоюзных организаций, предприятий энергетического комплекса Республики.

В своём приветственном слове Владимир Бидёвка поблагодарил энергетиков за ежедневный труд на благо жителей ДНР и государства в целом.

«Дорогие друзья! Сегодня Республика отмечает праздник работников энергетической сферы, и я от всей души поздравляю вас с ним!

Сегодня трудно представить современное общество и государство без энергетики. Это и свет, и тепло в наших домах, и работа предприятий. И весь этот успех и стабильность – ваша заслуга, вашего ежедневного напряжённого труда», – отметил спикер парламента.

В ходе мероприятия Владимир Бидёвка наградил почётными грамотами Народного Совета и благодарностями Председателя Народного Совета коллективы энергетических предприятий Республики и отличившихся работников отрасли.

«Сегодня я имею честь вручить благодарности и почётные грамоты Народного Совета не только сотрудникам, которые проявили себя на трудовой ниве, но и трудовым коллективам, которые обеспечивают энергетическую безопасность и развитие нашей Республики.

Я ещё раз поздравляю вас от всей души с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья, мирного труда, успехов и, конечно же, успешной работы на благо нашего общего дома – Донецкой Народной Республики. С праздником!», – сказал Председатель Народного Совета.

С поздравлениями в адрес энергетиков выступил и Алексей Василенко. Заместитель министра угля и энергетики наградил работников предприятий энергетического комплекса благодарностями Главы ДНР Дениса Пушилина, а также государственными и ведомственными наградами.

Завершилось мероприятие концертной программой с участием артистов Донецкой государственной академической филармонии.