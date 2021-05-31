Владимир Бидёвка поздравил коллектив Донецкого национального технического университета со 100-летием вуза

Сегодня, 31 мая, в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени М. М. Бровуна состоялось торжественное заседание учёного совета, посвящённое 100-летию со дня основания Донецкого национального технического университета.

В мероприятии приняли участие Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, представители министерств, городских администраций, преподаватели и студенты ДонНТУ.

С приветственным словом к собравшимся обратился Глава Республики Денис Пушилин.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с вековым юбилеем Донецкого национального технического университета − всемирно признанной кузницей технических кадров!

Среди выдающихся выпускников ДонНТУ герои Советского Союза и герои труда, лауреаты государственных премий, заслуженные деятели образования, науки и техники. С именем университета связано развитие угольной промышленности, металлургии, машиностроения Донбасса. Его история тесно переплетена с судьбой нашего края и играет в ней ключевую роль.

С началом украинской военной агрессии профессорско-преподавательский состав ДонНТУ проявил принципиальную гражданскую позицию и доказал свою верность Родине. Преподаватели и студенты продолжили работу в родных стенах и добились серьёзных успехов в исследовательской деятельности.

Сегодня университет занимает достойное место среди флагманов отечественного образования, он прошёл государственную аккредитацию в Российской Федерации и утвердился в едином с Россией образовательном пространстве.

Донбасс всегда славился учебными заведениями и подготовкой уникальных специалистов. Высшее профессиональное образование в Республике представлено мощными научными и образовательными центрами. Пусть дух новаторства и исканий ведёт вас к новым открытиям. Пусть студенты и выпускники достигают профессиональных высот и приумножают славу родной земли. С праздником!» − сказал Глава ДНР.

За многолетний добросовестный труд в сфере высшего образования Денис Пушилин отметил ряд преподавателей ДонНТУ почётными грамотами Главы ДНР.

Спикер парламента, в свою очередь, отметил неоценимый вклад университета в создание высококвалифицированного кадрового резерва донецкого края и развитие промышленного потенциала региона.

«Дорогие друзья, сегодня в истории нашего края просто замечательный день − 100 лет Донецкому национальному техническому университету. Данный вуз с самого момента его создания каждый день был с Донецком, каждый день был с Донбассом. Вуз, чьи развитие и научные достижения легли в основу становления нашего региона таким, каким мы его всегда знали.

Сегодняшний день знаменателен не только для Донецкого национального технического университета, но и, подчеркиваю, для всего Донбасса. Мы сегодня увидели прекрасные кадры кинохроники, фотографии Юзовки, потом − Сталино, Донецка, знаем, как наш край развивался. В этом значительная заслуга тех людей, которые работали в данном образовательном учреждении.

Хочу поздравить профессорско-преподавательский состав, студентов и всех, кто причастен к работе вуза, с юбилеем и выразить слова благодарности за их труд. Всегда Донецкий национальный технический университет был на высоте. Мы знаем, что он дал науке, народному хозяйству четверть миллиона студентов, которые были востребованы везде: и по всему Советскому Союзу, и более чем в 70 зарубежных странах. Уверен, что вуз и сегодня будет достигать всё новых и новых вершин. Желаю университету не останавливаться на тех научных достижениях, которые он уже совершил, а двигаться вперед и вести за собой родной Донбасс.

От лица Народного Совета желаю всем крепкого здоровья, новых достижений и, конечно же, всем нам − победы», − сказал Председатель Народного Совета.

За активную общественную деятельность и весомый вклад в развитие Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка наградил ректора Донецкого национального технического университета и коллектив вуза почётными грамотами Народного Совета ДНР.