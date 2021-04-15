Владимир Бидёвка поздравил коллектив ДонНУЭТ имени М. Туган-Барановского со столетием университета

Сегодня, 15 апреля, в столице Республики состоялось торжественное мероприятие, посвящённое столетнему юбилею Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Участие в нём принял Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.



В начале мероприятия ректор университета Светлана Дрожжина зачитала приветственный адрес от Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

«Поздравляю вас со столетним юбилеем Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Ваш вуз имеет действительно уникальную историю. Он прошел большой путь становления и сегодня является крупным образовательным научным центром, настоящей кузницей кадров. Вы по праву можете гордиться многими поколениями выпускников, которые своими знаниями и трудом вносят весомый вклад в развитие Донецкой Народной Республики.

За успехами и достижениями университета стоит работа слаженного профессионального коллектива. Выражаю вам слова искренней благодарности за преданность избранному делу и добросовестное служение нашим общим идеалам», − процитировала она.

В свою очередь, Владимир Бидёвка вручил ректору образовательной организации Благодарность Главы ДНР Дениса Пушилина и поздравил присутствующих на мероприятии с юбилеем вуза.

«Для меня честь присутствовать на мероприятии, посвящённом такому замечательному событию – столетию Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Это старейший вуз нашей Республики и региона в целом. За прошедшие сто лет он заработал добрую славу и значимый авторитет. Залог такого успеха – труд каждого сотрудника университета – академика, профессора, доцента, преподавательского состава в целом, и, конечно же, студентов, ведь они выходят из стен вуза и несут славу о нём дальше, в другие города и страны.

Сегодня университет по-прежнему вносит значимый вклад в развитие нашей Республики. И от того, как он будет развиваться в дальнейшем, в том числе зависит судьба нашего государства.

Дорогие друзья! Я желаю каждому из вас новых научных достижений. Я желаю, чтобы каждый студент, завершив обучение, продолжал работу на благо университета и Донецкой Народной Республики. И я уверен, что сто лет – это не тот срок, на котором нужно останавливаться, вуз ещё отпразднует и двести, и триста лет со дня основания. Желаю всем присутствующим добра и счастья. С праздником!» − обратился к присутствующим Владимир Бидёвка.

Также спикер парламента наградил коллектив учреждения Почётной грамотой Народного Совета за активную общественную деятельность и весомый вклад в развитие Республики и вручил троим сотрудникам вуза благодарности Председателя Народного Совета за многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность, весомый личный вклад в развитие образования и науки Донбасса, активную общественно-политическую деятельность и в связи с празднованием столетнего юбилея со дня основания ДонНУЭТ имени М. Туган-Барановского.