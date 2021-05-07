Владимир Бидёвка поздравил коллектив шахтёрской газеты «Знамя Победы» с 75-летием издания

В пятницу, 7 мая, в городе Шахтёрске состоялось торжественное собрание, посвящённое 75-летию горрайонной газеты «Знамя Победы». В качестве почётного гостя на празднике присутствовал председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

Перед началом мероприятия спикер парламента ознакомился с тематической выставкой «Знамя Победы»: время, события, люди».

В своём приветственном слове Владимир Бидёвка подчеркнул, что печатные издания никогда не утратят своей актуальности и всегда будут любимы читателями.

«Что такое семьдесят пять лет газете? Это миллионные тиражи, огромный объём информации, а главное − это судьбы сотен тысяч людей. Газета − это труд о людях и для людей, и «Знамя Победы» неразрывно связано с историей Шахтёрского района и каждого, кто сегодня находится в этом зале. Считаю, что это очень значимый труд, для которого нужен талант, и он у вас есть.

Уверен, что несмотря на развитие информационных технологий, интернета, газета ещё очень долго будет оставаться актуальной, поскольку ту атмосферность, даже тот типографский запах от только что напечатанной газеты, ничем не заменить.

Желаю всему коллективу «Знамени Победы» долгих лет успешного труда, крепкого здоровья и новых побед!» − сказал парламентарий.

За многолетний добросовестный труд, а также по случаю 75-летия со дня основания и выхода первого номера Шахтёрской горрайонной газеты «Знамя Победы» Владимир Бидёвка наградил коллектив издания Благодарностью Председателя Народного Совета.

Завершилось торжественное собрание просмотром видеоролика об истории газеты и работе редакции, а также выступлением местных творческих коллективов.