Владимир Бидёвка поздравил макеевчан с 330-летним юбилеем со дня основания города

В пятницу, 11 сентября, в городе Макеевке состоялось торжественное мероприятие «Макеевка 1690–2020» по случаю 330-летия со дня основания города. В мероприятии принял участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутаты, заместитель Председателя Правительства Татьяна Переверзева, министр промышленности и торговли Владимир Рущак, начальник Управления Народной милиции Денис Синенков, руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов, жители и гости города.

В своем обращении к макеевчанам Владимир Бидёвка поблагодарил их за ежедневный труд во благо Республики, силу духа и уважительное отношение к истории и традициям.

«Дорогая, родная Макеевка, с праздником!

Каждый День города – это ещё один год жизни, это ещё один год стремления к цели и, конечно же, это ещё один год успеха.

330 лет – историческая дата. Среди них были и тяжёлые годы, но было и много лет, ознаменовавших ошеломительные победы Макеевки.

История Макеевки – история каждого из вас, дорогие друзья, история каждого жителя, ибо самое главное достояние этого славного города – его жители. Те, кто строили дома, предприятия, кто следит за благоустройством улиц города, те, кто делают его день ото дня лучше. Именно с ними Макеевку ждёт замечательное будущее!

Дорогие макеевчане, дорогая Макеевка! С праздником вас! Мира, добра, благополучия и, конечно же, удачи и победы!» – сказал Председатель Народного Совета.

В ходе официальной части мероприятия Владимир Бидёвка передал городу сертификат на строительство новой детской площадки. Также он наградил грамотами и благодарностями за добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в социально-экономическое развитие города и в связи с 330-й годовщиной со дня основания города Макеевки коллектив городской больницы № 9, коммунального предприятия «Макэлектротранс», коммунального предприятия «Перспектива», управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города, а также председателя Макеевской городской организации ветеранов.

Председателю Народного Совета по случаю 330-летия со дня основания города вручили юбилейную медаль «Макеевка 1690–2020».

Напомним, город Макеевка до 1931 года носил название Дмитриевск. В 1787 году основана слобода Макеевка, которая в 1815 году стала центром вновь созданной одноимённой волости. К началу 90-х годов XIX века на территории Макеевской волости в связи с открытием и началом промышленной разработки залежей каменного угля формируется Макеевский горный район и его административный, торгово-промышленный и культурный центр – посёлок Дмитриевский, который со временем стал основой города Макеевки.

В мировой исторической практике принято считать днём основания города дату первого упоминания о нём. Таким образом, для Макеевки исторической датой образования считают 1690 год.