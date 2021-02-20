Владимир Бидёвка поздравил макеевчан с Днём защитника Отечества

В субботу, 20 февраля, Председатель Народного Совета и депутаты приняли участие в торжественном мероприятии в Макеевке по случаю Дня защитника Отечества.

Открыл торжественное собрание глава администрации города Сергей Голощапов. После вручения главой города грамот и благодарностей к присутствующим со сцены обратился Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

«Дорогие друзья! Я поздравляю вас с наступающим праздником – Днём защитника Отечества!

Я благодарен каждому из сидящих в зале за то, что чтите подвиги наших предков. Я благодарен людям, которые и сегодня совершают подвиги для того, чтобы Донецкая Народная Республика жила и процветала.

Именно благодаря тем, кто в 2014 году, помня славное историческое прошлое нашего Донбасса, взялся за оружие, тем, кто не снял с себя белые халаты, не бросил шланг пожарной машины, благодаря усилиям наших военнослужащих, сотрудников МВД, органов госбезопасности, врачам мы выстояли, и сегодня Донбасс продолжает развиваться. И даже люди такой мирной профессии как учитель сегодня делают вклад в защиту Донецкой Народной Республики, ведь именно от них зависит, какое поколение мы воспитаем – для него мы сегодня живём и совершаем подвиги.

Спасибо вам за то, что сегодня куётся новая история Донбасса, сотканная из побед и достижений. Я желаю каждому из вас мира, добра, процветания. И общей победы для всех нас», – сказал Владимир Бидёвка.

После выступления Владимир Бидёвка вручил Благодарности Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики члену Макеевского городского отделения «Союз ветеранов Афганистана Донецкой Народной Республики», а также члену Президиума Совета организации ветеранов Горняцкого района города Макеевки.

Также с праздником макеевчан поздравили депутаты Народного Совета, закреплённые за своими округами на территории города. Завершилось торжественное собрание праздничной концертной программой.