Владимир Бидёвка поздравил медицинских работников Харцызска с профессиональным праздником

Сегодня, 17 июня, в Харцызском городском Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню медицинского работника. В нём приняли участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, депутат Татьяна Журавлева, глава администрации города Харцызска Виктория Жукова, работники медицинских учреждений и жители города.

В ходе мероприятия Владимир Бидёвка обратился к собравшимся в зале с приветственным словом и вручил медикам благодарности Председателя Народного Совета за многолетний добросовестный труд, а также по случаю празднования Дня медицинского работника.

В комментарии пресс-службе Народного Совета спикер парламента отметил колоссальное значение труда медиков, особенно в современных условиях.

«Сегодня ни у кого не остаётся сомнений в безусловной важности труда медицинских работников – это почётная профессия, обладатели которой спасают самое ценное, что есть у любого человека, – его жизнь. Каждый день, идя на работу, они подвергают себя риску, но внутренняя сила, жизнелюбие, стремление помочь ближнему всегда берут верх над опасностью, и мы это очень уважаем и ценим.

За последние полтора года и без того нелёгкий труд медицинских работников стал ещё сложнее – борьба с пандемией коронавируса, к сожалению, потребовала от каждого из нас больших усилий. Хочу выразить искренние слова благодарности за труд и преданность делу в этих непростых условиях каждому, кто защищал жизни и здоровье жителей Республики на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией», − отметил Председатель Народного Совета ДНР.

По завершении официальной части для присутствующих была организована концертная программа с участием местных творческих коллективов.