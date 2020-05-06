Владимир Бидёвка поздравил преподавательский состав и курсантов ДонВОКУ с пятилетием вуза

Сегодня, 6 мая, в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище» состоялось торжественное построение по случаю празднования пятой годовщины со дня формирования учебного заведения.

В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, депутаты Народного Совета Александр Куренков и Виталий Кравец, а также министр образования и науки Михаил Кушаков.

Открыл мероприятие начальник Донецкого высшего общевойскового командного училища генерал-майор Михаил Тихонов, зачитав поздравительный адрес от Главы ДНР Дениса Пушилина.

Владимир Бидёвка обратился к присутствующим, поздравив коллектив и курсантов от имени Народного Совета.

«От себя лично и от всего депутатского корпуса Народного Совета Донецкой Народной Республики поздравляю вас и в вашем лице преподавательский состав Донецкого высшего общевойскового командного училища, курсантов и выпускников со знаменательной датой – годовщиной со дня возобновления деятельности высшего учебного заведения», – сказал спикер парламента.

Он отметил заслуги офицерского состава учебного заведения в деле воспитания будущих офицеров и обеспечения обороноспособности ДНР.

«Боевой опыт, профессионализм и патриотизм преподавателей Донецкого военного училища стали надёжным фундаментом в формировании обороноспособности нашего государства.

Славные традиции воинского братства, офицерской чести, традиции мужества и любви к Родине передаются нынешнему поколению офицеров и военнослужащих и от выпускников училища прошлых лет.

Убеждён, что и в дальнейшем наставники вуза будут делиться своим опытом и знаниями с будущими офицерами вооруженных сил Донецкой Народной Республики и сделают всё для того, чтобы наши рубежи были под надёжной защитой настоящих воинов, офицеров и патриотов!» – подчеркнул Председатель Народного Совета.

Добавим, Донецкое высшее общевойсковое командное училище учреждено Указом № 173 первого Главы ДНР Александра Захарченко от 6 мая 2015 года. Осенью того же года первые 152 курсанта приняли военную присягу на верность Донецкой Народной Республике. Обучение рассчитано на пять лет, во время него учащиеся получают высшее гражданское образование и среднее военное, которое предусматривает получение выпускником звания лейтенанта.

На данный момент в училище ведётся активная научная работа. Так, традиционно проводится конференция «Епишевские чтения». Кроме того, на высоком уровне находится культурно-воспитательная работа – организован единственный в ДНР военный оркестр.