Владимир Бидёвка поздравил работников Донецкого республиканского академического молодёжного театра с 50-летием учреждения

Сегодня, 9 октября, в городе Макеевке состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 50-й годовщине со дня основания Донецкого республиканского академического молодёжного театра. Участие в торжествах приняли Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, министр культуры Михаил Желтяков, представители администрации города Макеевки, общественники, работники театра, жители и гости города.

В начале мероприятия Михаил Желтяков зачитал приветственный адрес от Главы ДНР Дениса Пушилина с поздравлениями по случаю 50-летия учреждения культуры. Также министр культуры вручил артистам театра государственные награды.

К поздравлениям присоединился и Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

«Дорогие друзья, дорогой ТЮЗ! С праздником, с 50-летием!

Очень приятно, что в мире многое меняется, в театре многое меняется, появляется новый репертуар, новые постановки, новые, может даже, подходы в искусстве. Но радует и то, что сам театр остался прежним. Я имею ввиду качество постановок. Это очень приятная, добрая и светлая атмосфера.

Приятно осознавать, что когда-то мы здесь были зрителями, а теперь сюда уже приводим наших детей. Это самое замечательное в театре, что артисты для многих молодых граждан Донецкой Народной Республики, да и не только ДНР, открыли двери в театральное искусство именно здесь, в ТЮЗе», – сказал спикер парламента.

Владимир Бидёвка отметил значительный вклад театра в воспитание подрастающего поколения и развитие культуры и искусства в ДНР.

«Вы делаете большое дело – вы воспитываете наших детей, воспитываете хорошо и в любви к искусству, дарите им радостные эмоции, и за это вам огромное спасибо. Спасибо всем сотрудникам театра, артистам за то, что вы вносите великий вклад в искусство и в развитие Республики.

Хочу пожелать вам самого главного: будьте здоровы и любимы зрителями, творчества вам для того, чтобы вы это тепло передавали нам, нашим детям. А всем нам хочу пожелать очень крепкого здоровья, чтобы мы не только сюда приводили наших детей, но чтобы хватило сил привести в театр и наших правнуков. С праздником!», – поздравил присутствующих Председатель Народного Совета.

За многолетний добросовестный труд, а также по случаю 50-летия Донецкого республиканского академического молодёжного театра Владимир Бидёвка вручил артистам Благодарности Председателя Народного Совета.