Владимир Бидёвка поздравил работников Донецкой муздрамы с Международным днём театра

Сегодня, 27 марта, в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени М. М. Бровуна состоялось торжественное собрание, приуроченное к Международному дню театра.

В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, Председатель Правительства Александр Ананченко, министр культуры Михаил Желтяков, депутат, генеральный директор – художественный руководитель театра Наталья Волкова, а также представители администрации города Донецка, профсоюзные и общественные деятели.

Обращаясь к присутствующим, Владимир Бидёвка поздравил работников театра с профессиональным праздником и поблагодарил их за вклад в развитие культуры и искусства Донецкой Народной Республики.

«Дорогие друзья!

От всей души, от себя лично и от Народного Совета поздравляю вас с Международным днём театра – праздником вашего таланта и вашего мастерства.

Сегодня вы делаете невероятное: наш театр не только держит марку, но и постоянно развивается, всё время находится в поисках, благодаря чему мы можем видеть новые спектакли. Огромное вам за это спасибо!

Как поклонник театра я благодарен вам за ежедневный труд, который вы совершаете. И ваша слаженная работа позволяет добиваться тех результатов, которые вы демонстрируете не только в Донецкой Народной Республике, но и далеко за её пределами.

Я желаю вам творческих успехов, мира, добра и, конечно же, всегда хорошего настроения. С праздником!» – сказал спикер парламента.

За многолетний безупречный труд и профессиональное мастерство в области культуры, а также в связи с празднованием Международного дня театра Владимир Бидёвка вручил работникам Донецкой муздрамы благодарности Председателя Народного Совета ДНР.