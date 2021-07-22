Владимир Бидёвка поздравил работников сферы торговли с профессиональным праздником (Видео)

Сегодня, 22 июля, в столице Республики состоялось торжественное собрание, приуроченное ко Дню работника торговли ДНР. В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и депутаты, представители министерств, администраций городов и районов, работники сферы торговли.

В начале торжества временно исполняющий обязанности заместителя министра промышленности и торговли Сергей Ильин зачитал поздравительный адрес от Главы ДНР Дениса Пушилина.

С приветственным словом к собравшимся также обратился спикер парламента Владимир Бидёвка.

«Когда мы говорим о торговле, у многих граждан в голове возникают прежде всего магазины, торговые центры, рынки, кафе и другие объекты торговли. Но речь не только об этом.

В нынешних тяжёлых условиях вы предпринимали все шаги для развития торговли в условиях войны, блокады, коронавирусной инфекции. Это дорогого стоит. Чтобы развивать торговлю в такой ситуации, необходимо обладать поистине бойцовским характером, находчивостью и профессионализмом. Вы с этим справились», − сказал Председатель Народного Совета.

Владимир Бидёвка подчеркнул, что об успешном развитии отрасли сегодня свидетельствует ассортимент товаров, доступных жителям Республики, а также увеличение товарооборота ДНР в целом, в том числе и внешнего.

«Это очень важно, ведь нужно не просто произвести товар, но ещё и продать его, чтобы экономика могла развиваться. Вы с этой задачей справляетесь достойно – цифры говорят сами за себя.

Дорогие друзья! Вы – флагман экономики Республики, локомотив, за которым будут тянуться все остальные предприятия. Ещё раз поздравляю вас, желаю крепкого здоровья, профессиональных успехов, увеличения товарооборота и всего самого наилучшего. Мирного неба и победы!», − подытожил спикер парламента.

За многолетний добросовестный труд и по случаю Дня работника торговли Владимир Бидёвка вручил работникам сферы благодарности Председателя Народного Совета ДНР.