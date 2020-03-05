Владимир Бидёвка поздравил работников сферы землеустройства, геодезии и картографии с профессиональным праздником

В четверг, 5 марта, во Дворце культуры имени В. В. Куйбышева состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования Дня землеустроителя, геодезиста и картографа. Мероприятие посетили Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, представители профильных ведомств, преподаватели и студенты Донецкого национального технического университета.

Обращаясь к участникам мероприятия, Владимир Бидёвка поблагодарил работников сферы землеустройства, геодезии и картографии за ответственный подход к работе и высокий профессионализм.

«В день землеустроителя, геодезиста и картографа и по случаю 5-летия со дня создания землеустроительной службы Донецкой Народной Республики мы чествуем вас за весомый вклад в развитие нашего государства. Результатами труда пользуются люди многих профессий, начиная от школьных учителей, инженеров, экологов и до военнослужащих, обороняющих рубежи Республики. Геодезия и картография – непростые науки, которые требуют соблюдения предельной точности в исследованиях, от чего зависит не только управление земельными ресурсами, развитие строительной отрасли, но и благополучие природоохранных территорий в целом.

Нет сомнений, что республиканские землеустроители, геодезисты и картографы – знатоки своего дела, обладающие высоким уровнем компетентности и ответственности, что позволяет оперативно и качественно решать все поставленные задачи.

Пусть в профессиональной деятельности вам сопутствует успех, работа приносит удовлетворение и реализуются все ваши планы. Желаю вам здоровья, добра, благополучия и мира!» – сказал спикер парламента.

В ходе торжественной части мероприятия Владимир Бидёвка вручил поздравительный адрес председателю Государственного комитета по земельным ресурсам Донецкой Народной Республики Наталье Сиготовой.