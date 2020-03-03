Владимир Бидёвка поздравил работниц районных администраций Донецка с Международным женским днём

Во вторник, 3 марта, во Дворце культуры имени В. В. Куйбышева состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню, которое посетили Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, а также представители министерств и ведомств.

В ходе выступления Владимир Бидёвка поблагодарил участниц мероприятия за существенный вклад в развитие и становление Донецкой Народной Республики, ответственный подход к работе и самоотверженность.

«В слове «женщина» кроются самые светлые, тёплые чувства, которые есть на свете. Женщина – человек, который может нас, мужчин, поддержать, человек, который дарит жизнь.

Мы восхищаемся женщинами: их жизненной энергией, силой, целеустремленностью, и я горд тем, что мне выпала честь вручить почётные грамоты, благодарности за тот труд и ответственность, которую они проявляют в отношении Донецкой Народной Республики. В нашей стране очень многие ответственные направления работы курируют именно женщины, внося свой существенный вклад в развитие Республики.

Желаю вам счастья, благополучия в семьях и на работе, конечно же, мирного неба и победы во всем», – сказал спикер парламента.

Председатель Народного Совета вручил отличившимся работницам почётные грамоты и благодарности Главы ДНР за добросовестный труд, значительные достижения в профессиональной деятельности, активную гражданскую позицию и в связи с празднованием Международного женского дня, а также благодарности Председателя Народного Совета.