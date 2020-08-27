Владимир Бидёвка поздравил шахтёров Макеевки с профессиональным праздником

Сегодня, 27 августа, в городе Макеевке состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню шахтёра. В нём приняли участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка и депутаты, глава администрации города Сергей Голощапов, руководство и представители трудовых коллективов государственного предприятия «Макеевуголь».

Перед началом мероприятия участники возложили цветы к мемориалу «Подвигу шахтёров Макеевки» и почтили минутой молчания память погибших горняков.

В ходе торжественной части Владимир Бидёвка поздравил собравшихся в зале городской администрации и всех жителей Республики с приближающимся праздником.

«День шахтёра − это главный праздник нашей страны. Труд горняков очень рискованный и очень тяжёлый, но благодаря этой профессии Донбасс стал тем, чем есть сейчас. Сегодня каждый, кто пользуется трудом шахтёров на поверхности, относится к ним с искренним уважением и теплотой.

Ни для кого не секрет, что горняк − это не просто профессия, а философия жизни. Именно вы, уважаемые шахтёры, как никто другой, знаете, что такое настоящее братство, что такое настоящая дружба, а самое главное, вы знаете настоящую цену жизни и свободному небу. С этими принципами рождаются целые шахтёрские династии. С этими принципами горняки встали в 2014 году на защиту своей Родины. Шахтёры − это люди, которые делают подвиг каждый день.

Благодарю вас за неимоверно тяжёлый труд, за терпение, искренность, откровенность и, самое главное, за вашу принципиальность. Да, сегодня перед Республикой стоят непростые задачи и сложные проблемы, но я уверен, что вместе мы обязательно их преодолеем, у нас просто нет другого выхода.

Я поздравляю вас и желаю, прежде всего, крепкого здоровья, безаварийных ситуаций, дружбы, удачи и мирного неба над головой», − отметил спикер парламента.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый личный вклад в развитие угольной промышленности и в связи с профессиональным праздником Владимир Бидёвка вручил отличившимся работникам угледобывающих предприятий города благодарности Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики.

К поздравлениям в адрес шахтёров присоединились также депутаты Максим Кныш, Василий Перцев, Леонид Присенко и Владимир Чекун, глава администрации города Макеевки Сергей Голощапов, представители Министерства угля и энергетики и ГП «Макеевуголь».