Владимир Бидёвка поздравил сотрудников органов госбезопасности ДНР с профессиональным праздником (видео)

В пятницу, 18 декабря, в столице Республики состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 103-й годовщине создания органов госбезопасности, а также по случаю приведения к присяге курсантов специализированного факультета подготовки юридических кадров для органов государственной безопасности ДонНУ.

В мероприятии принял участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

В комментарии представителям СМИ спикер парламента поздравил всех работников органов государственной безопасности с профессиональным праздником.

«Сегодня трудно представить себе государство, которое не уделяло бы внимание национальной безопасности. Донецкая Народная Республика родилась в борьбе, и сегодня против нас Украина осуществляет агрессию, причём не только на линии фронта, но и в информационном поле и других сферах.

Даже в мирное время для обеспечения безопасности и стабильности в государстве важна и борьба с коррупцией, и с организованной преступностью. Эти задачи сегодня тоже лежат на плечах сотрудников Министерства государственной безопасности, которые, исполняя свой долг, вносят весомый вклад в обеспечение спокойствия наших граждан и развитие Республики в целом.

Еще хотелось бы отметить, что до войны на территории бывшей Донецкой области никогда не было специализированного факультета по подготовке кадров для органов государственной безопасности. В ДНР он есть, и здесь не только обучают студентов, но и выполняются научные функции. Это очень важно для формирования системного подхода к обеспечению государственной безопасности.

Я хочу пожелать всем сотрудникам органов госбезопасности и членам их семей крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, а самое главное – чтобы они всегда возвращались домой», – отметил парламентарий.

Также в ходе мероприятия Владимир Бидёвка вручил благодарности Председателя Народного Совета ДНР сотрудникам Министерства государственной безопасности.