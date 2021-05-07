Владимир Бидёвка поздравил ветеранов Макеевки с приближающимся Днём Победы

В пятницу, 7 мая, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка поздравил ветеранов из города Макеевки с предстоящей 76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка отметил, что парламентарии никогда не обходят своим вниманием людей, усилиями которых была одержана Великая Победа.

«Народный Совет всегда уделял особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны, и не только им, но и всем людям, которые внесли свой вклад в победу над фашизмом: партизанам, труженикам тыла, детям войны и другим представителям поколения героев.

К семьдесят шестой годовщине Победы мы решили, что каждый комитет Народного Совета должен взять шефство над одним или несколькими ветеранами, поздравить их с праздником, оказать им посильную помощь.

Сегодня вместе с главой города Макеевки Сергеем Голощаповым мы поздравили троих фронтовиков и выразили им благодарность, не только от нас лично, но от всего поколения и вообще цивилизованного мира, который наши ветераны спасли от коричневой чумы», − рассказал спикер парламента.

В ходе визитов Владимир Бидёвка вручил Евдокии Алексеевне Луценко, Николаю Григорьевичу Медведеву и Дмитрию Иосифовичу Старуну памятные подарки и поздравил их с приближающимся 9 Мая.

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Евдокия Алексеевна Луценко награждена орденами Отечественной войны, «За мужество», а также медалями Жукова, «Защитнику Отчизны», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне».

Николай Григорьевич Медведев награждён орденом Отечественной войны и медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За Победу над Японией».

Дмитрий Иосифович Старун награждён медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».