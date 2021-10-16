Владимир Бидёвка поздравил военнослужащих Отдельного Краматорского комендантского полка с семилетием подразделения

Сегодня, 16 октября, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое седьмой годовщине со дня создания Отдельного Краматорского комендантского полка. Участие в нём принял Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

Спикер парламента поздравил личный состав подразделения с годовщиной и передал им поздравительный адрес.

«С первых дней борьбы народа Донбасса за свободу, независимость и право на самоопределение вы с оружием в руках мужественно и стойко защищаете Отчизну от украинской агрессии. Бойцы подразделения всегда находились в самых горячих точках боевого пути Донбасса: держали оборону Славянска, Иловайска, Донецка, принимали участие в боях за Саур-Могилу и донецкий аэропорт. Славная история героизма Отдельного Краматорского комендантского полка продолжается и сегодня, являя собой пример самоотверженного и искреннего служения Родине», – сказано в документе.

Также Владимир Бидёвка призвал помнить бойцов подразделения, отдавших свои жизни за свободу и независимость Донецкой Народной Республики.

«В этот знаковый день мы также отдаём дань заслуженной памяти солдатам, которые ценой своих жизней защитили будущее нашей Республики. Имена бойцов подразделения, отдавших жизнь за нашу Отчизну, навсегда останутся в истории Русского мира и навеки будут выбиты в граните памяти многих поколений жителей Донецкой Народной Республики.

Благодарю вас за службу, за выполнение долга, за верность Родине и преданность идеалам Донецкой Народной Республики!», – отметил спикер парламента в поздравительном адресе.

В ходе торжества более пятидесяти военнослужащих полка были награждены ведомственными наградами Управления Народной милиции ДНР.

Так, медаль «За воинскую доблесть» II степени получили двадцать шесть человек, медаль «Пять лет Народной милиции Донецкой Народной Республики» – двадцать пять военнослужащих.

Грамотами командира полка за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также в ознаменование седьмой годовщины со дня формирования Отдельного Краматорского комендантского полка награждены двадцать военнослужащих. Пятнадцати бойцам подразделения присвоены очередные воинские звания.