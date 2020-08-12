Владимир Бидёвка поздравил выпускников ДонНУ с завершением учёбы

В среду, 12 августа, состоялось торжественное вручение дипломов Российской Федерации о высшем образовании студентам Донецкого национального университета. Мероприятие посетили Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, представители министерств и иных органов исполнительной власти.

Со вступительной речью перед студентами и преподавательским составом выступил Председатель Народного Совета.

«Этот год был особенно напряжённым в учёбе: «благодаря» мировой пандемии пришлось постигать новые формы обучения. В частности, онлайн, а это не так просто, особенно для вас, старшекурсников, у которых в этот период были экзамены и другие ответственные моменты. Но преподаватели и руководство университета с этим справились, и поверьте, вами гордится вся Республика.

Желаю вам, прежде всего, удачи, потому что удача нужна всегда, а студенты это знают лучше всего, а также профессиональных успехов. Не останавливайтесь на достигнутом. В добрый путь, всегда идите вперёд, несмотря ни на что!» – сказал Владимир Бидёвка.

В беседе с прессой спикер парламента поблагодарил преподавательский состав и студентов университета за вклад в интеграцию Донбасса с Россией и отметил высокий уровень подготовки вузом квалифицированных кадров.

«Для меня честь быть сегодня на этом мероприятии, вручать российские дипломы выпускникам. Для меня это гордость, потому что это и мой родной университет. Приятно осознавать, что сегодня и преподаватели, и студенты университета играют значительную роль, вносят свой весомый вклад в наши интеграционные процессы с Российской Федерацией.

Именно благодаря слаженному труду руководства университета, преподавательского состава и студентов появилась возможность получить долгожданную российскую аккредитацию. Это ещё раз подтверждает мировой уровень Донецкого национального университета. Уверен, что на этом ни ребята, ни преподаватели не остановятся и внесут значительный вклад не только в развитие науки Донецкой Народной Республики, но и Российской Федерации», – отметил Владимир Бидёвка.

В 2020 году дипломы магистров Российской Федерации по разным специальностям в Донецком национальном университете получили 372 студента, 124 из них с отличием.