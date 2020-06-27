Владимир Бидёвка поздравил выпускников кадетского корпуса с окончанием школы

Сегодня, 27 июня, в Республиканском общеобразовательном учреждении «Школа № 4 – Кадетский корпус им. А. В. Захарченко» состоялась торжественная церемония вручения аттестатов о среднем образовании. В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, депутат Народного Совета ДНР Алла Оболенская и министр образования и науки Михаил Кушаков.

Церемония открылась выносом флагов Донецкой Народной Республики и кадетского корпуса, а продолжилась выступлением барабанщиц учебного заведения. После приветственных слов, вручения медалей за отличную учёбу и аттестатов о среднем образовании Владимир Бидёвка вручил лучшим выпускникам благодарственные письма от Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Также в ходе церемонии выпускники 2020 года попрощались со знаменем кадетского корпуса, заложив традицию его торжественной передачи кадетам 11 учебного взвода.

Далее гости, коллектив школы, учащиеся и их родители возложили цветы к мемориальной доске памяти первого Главы ДНР Александра Захарченко. Завершилась церемония исполнением вальса в кадетской форме.

В комментарии журналистам спикер парламента подчеркнул, что учащиеся Школы № 4 через всю жизнь должны с честью нести звание выпускников кадетского корпуса имени первого Главы ДНР.

«Присутствовать на выпускном всегда торжественно и волнительно, ведь в этот день ребята делают первый шаг во взрослую жизнь, полную и своих прикрас, и своих трудностей. Им предстоит еще многое сделать в этой жизни.

Сегодня я посетил выпускной кадетского корпуса имени Александра Владимировича Захарченко. На ребят возложена большая ответственность, ведь они не должны подвести первого Главу Республики, чье имя присвоено школе, человека, который жил по совести, по справедливости. И я уверен, это видно по лицам ребят, что они об этом знают, они понимают, что звание кадета корпуса имени Александра Владимировича Захарченко они будут нести через всю жизнь. Не сомневаюсь, что выпускники пронесут его достойно. Мы все гордимся ими: и учителя, и родители, и в целом Республика», – сказал Владимир Бидёвка.