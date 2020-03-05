Владимир Бидёвка поздравил жительниц Макеевки с Международным женским днём

В четверг, 5 марта, в Донецком республиканском академическом театре юного зрителя города Макеевки состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Международного женского дня, которое посетили Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, депутаты Народного Совета, глава администрации города Макеевки Сергей Голощапов, представители республиканских организаций и ведомств.

В поздравительной речи Владимир Бидёвка подчеркнул исключительность роли женщины во всех сферах жизни государства.

«Совсем скоро Республика будет отмечать замечательный праздник –Международный женский день, и для меня честь поздравить вас и сказать самые тёплые слова, дорогие женщины.

Роль женщины не ограничивается только заботой о семейном очаге: вы возглавляете различные ведомства, работаете по ключевым направлениям, на государственных должностях, делаете всё, чтобы Республика развивалась, защищаете страну на полях сражений, представляете её на дипломатическом поле. Женщины Донецкой Народной Республики – успех нашего государства. При этом вы остаётесь самыми нежными, самыми любимыми и самыми чуткими.

Поздравляю вас от всего Народного Совета с праздником и желаю вам мира, добра, благополучия и, конечно же, женского счастья», – сказал спикер парламента.

Владимир Бидёвка вручил благодарности Председателя Народного Совета начальнику управления охраны здоровья администрации города и начальнику отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования администрации города за добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый личный вклад в становление и развитие Донецкой Народной Республики и в связи с празднованием Международного женского дня.