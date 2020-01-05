Владимир Бидёвка: Правовая система Республики уже фактически сформирована

Парламентарии ДНР заложили фундамент правовой системы Республики, законодательно регламентировав деятельность всех ветвей власти. Об этом в интервью Донецкому агентству новостей заявил Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

«В целом, правовая система Республики уже фактически сформирована: у нас есть Конституция, законы, регламентирующие деятельность судебной власти, принят закон о Правительстве, есть законодательство, касающееся деятельности прокуратуры и других государственных органов», – сказал спикер парламента.

Владимир Бидёвка подчеркнул, что сейчас необходимо сосредоточиться на кодификации. После принятия нормативных актов акцент работы депутатов сместится в сторону актуализации законодательства.

«Есть система, которая закладывает основополагающий базис, фундамент. Сейчас мы делаем надстройку, то есть принимаем законы, которые направлены на развитие экономики, тех же инвестиций, социальный сферы, регулирование уголовного законодательства. Но это всё – надстройка», – добавил Председатель Народного Совета.

Напомним, ранее Владимир Бидёвка сообщил, что республиканские законы соответствуют российским концептуально. Главные отличия связаны с особенностями нормативного правового механизма их реализации и социально-экономических условий в Республике.