Владимир Бидёвка представил Заявление Народного Совета «В связи с 76-летием со дня начала Нюрнбергского судебного процесса над главными военными преступниками»

В пятницу, 19 ноября, в ходе очередного пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии приняли Заявление Народного Совета Донецкой Народной Республики «В связи с 76-летием со дня начала Нюрнбергского судебного процесса над главными военными преступниками».

Текст Заявления перед голосованием представил Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка.

«Народный Совет Донецкой Народной Республики, обращая внимание на важность и необходимость усвоения исторических уроков, вынесенных вследствие крупномасштабного распространения и пропаганды идеологии нацизма, отмечает, что Победа во Второй мировой войне стала прочным фундаментом для предотвращения распространения режима нацистской диктатуры и расизма, укрепления системы международной безопасности, которая направлена на создание условий по недопущению войн для будущих поколений, подчёркивает необходимость выполнения государствами резолюций Совета Безопасности ООН по поддержанию международного мира и безопасности», – сказал Владимир Бидёвка.

Спикер парламента отметил, что в 2021 году во всём мире отмечается 76 лет со дня начала работы в городе Нюрнберг Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», юридически закрепившего окончательный разгром фашизма и сыгравшего важнейшую роль в развитии международного права.

«Неоднократные попытки переписывания истории, искажение, попытки фальсификации фактов и итогов Второй мировой войны, отражённых в приговоре Нюрнбергского трибунала, неприемлемы, равно как и любое искажение исторической правды, распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, оскорбление памяти погибших при защите Отечества или его интересов и тех, кто прошёл через ужасы войны», – подчеркнул Владимир Бидёвка.

Полный текст Заявления Народного Совета Донецкой Народной Республики «В связи с 76-летием со дня начала Нюрнбергского судебного процесса над главными военными преступниками» будет опубликован на официальном сайте Народного Совета ДНР.