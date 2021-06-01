Владимир Бидёвка принял участие в акции «Ангелы», посвящённой памяти погибших детей Донбасса

Во вторник, 1 июня, в столичном Центральном парке культуры и отдыха имени А. С. Щербакова состоялась международная акция «Ангелы», посвящённая памяти детей, которые погибли в результате вооружённого конфликта в Донбассе.

В акции, приуроченной к Международному дню защиты детей, приняли участие Глава Республики Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутаты, общественники и жители города.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка отметил, что память о детях, ставших жертвами войны в Донбассе, навсегда останется в сердцах людей.

«Сегодня вот уже в пятый раз в Республике состоялась акция «Ангелы», посвящённая памяти детей, погибших от обстрелов украинских фашистов. Это одна из важнейших акций, посыл которой состоит в том, чтобы показать миру, насколько страшна война, поскольку из-за неё гибнут дети. Наша задача – сделать так, чтобы война никогда больше не повторялась.

В этом году акция прошла под проливным дождём, но никакие погодные условия не являются для нас помехой, поскольку ничто не может помешать нам отдать дань памяти донбасским «ангелам». Что бы ни случилось, сколько бы времени ни прошло, наша боль не утихнет. Мы помним, не забудем никогда ни об одном погибшем ребёнке Донбасса и никогда не простим украинским преступникам их гибели», − сказал спикер парламента.

В память о юных жертвах украинской военной агрессии в ночное небо Донецка были запущены сотни воздушных шаров и горящих фонариков.

Отметим, что аналогичные мероприятия прошли и в других городах Республики. Кроме того, к международной акции «Ангелы» присоединились представители двенадцати регионов Российской Федерации.