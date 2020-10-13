Владимир Бидёвка принял участие в благотворительной акции «Дерево желаний»

Во вторник, 13 октября, в рамках реализации социальной акции «Дерево желаний» Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка передал подарки двум детям, проживающим в городах Иловайске и Макеевке.

Спикер парламента подчеркнул важность внимательного отношения к детям, которые в этом нуждаются.

«Когда мы срывали листики с Дерева желаний, мне достались сразу два. Я рад, что это и Макеевка, город, в котором я живу, и Иловайск. Все мы знаем героическую историю Иловайска, но, увы, дети видели там то, что они не должны были познать в жизни – военные действия. В этой ситуации, конечно, очень важно, чтобы у этих детей пусть маленькие, но заветные желания были исполнены.

Я очень рад, что сегодня принимаю участие в этой акции. Как было сказано раньше, уверен, что она у нас будет бессрочной, потому что дети даже в мирной ситуации, в мирном стабильно развивающемся и процветающем государстве всё равно нуждаются во внимании и помощи. Наши же дети, которые живут в условиях военных действий, различных блокад, против которых Украина совершает в прямом смысле слова военные преступления ещё больше нуждаются в поддержке и внимании. Это сейчас самое главное», – сказал Владимир Бидёвка.

Спикер парламента встретился с двумя семьями. В одной воспитывается ребёнок с инвалидностью по зрению, во второй ребёнок находится под опекой бабушки-пенсионерки. В качестве подарков были переданы картина по номерам, мягкий пластилин, настольные игры.

Напомним, в 2019 году стартовала социальная акция «Дерево желаний», которую инициировали депутаты Народного Совета Наталья Волкова, Мария Пирогова и Александра Усачева. Основная цель проекта – привлечение внимания к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В мероприятии ежегодно принимают участие депутаты, представители органов исполнительной власти, местных администраций, организаций и учреждений, предприятий, представители общественности.

Дети, которые стали участниками проекта, относятся к таким категориям, как дети из многодетных семей, дети погибших военнослужащих, дети из центров социальной и политической реабилитации, сироты, дети с инвалидностью и пострадавшие от боевых действий. В этом году в проекте задействованы 240 ребят.