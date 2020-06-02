Владимир Бидёвка принял участие в благотворительной акции «Дерево желаний»

Во вторник, 2 июня, в рамках благотворительной акции «Дерево желаний» Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка совместно с главой администрации Амвросиевского района Игорем Лызовым посетили семьи, проживающие в населённых пунктах в Амвросиевском районе.

Владимир Бидёвка отметил, что забота о детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, – приоритетное направление деятельности власти Республики.

«В этом году снова стартовала замечательная акция «Дерево желаний», в рамках которой исполняются мечты детей Донецкой Народной Республики. Считаю, что это прекрасная инициатива, поскольку забота о детях, обеспечение условий для реализации их творческого потенциала, создание благоприятной психоэмоциональной атмосферы – наша обязанность.

К сожалению, дети Донбасса не из книжек знают, что такое война. Наши ребята в столь юном возрасте уже преодолели испытания, которые не всем взрослым выпадают в жизни. Но ведь чужих детей действительно не бывает, и мы всегда готовы пройти вместе через любые сложности.

Ради счастливого мирного будущего молодого поколения сегодня живёт и работает каждый из нас», – сказал спикер-парламента.

В ходе визита Владимир Бидёвка посетил три семьи, в двух из которых живут дети, получившие ранения. Третья семья пострадала во время обстрелов: мать получила ранение, а отец семейства погиб.

Напомним, благотворительная акция «Дерево желаний» была инициирована депутатами в прошлом году. Суть акции в том, чтобы каждый желающий мог исполнить заветную мечту ребёнка со сложными жизненными обстоятельствами.

В рамках акции было установлено искусственное дерево, на листьях которого записаны пожелания детей из прифронтовых районов Республики, воспитанников детских домов и интернатов, детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.