Владимир Бидёвка принял участие в итоговом пленарном заседании Общественной палаты ДНР

В четверг, 17 декабря, в сессионном зале Дома Правительства состоялось итоговое в 2020 году пленарное заседание Общественной палаты ДНР. В числе приглашённых лиц участие в нём приняли Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, представители администраций городов Республики, общественных организаций, учреждений образования, бизнеса.

Владимир Бидёвка выступил с докладом о направлениях и результатах взаимодействия Народного Совета и Общественной палаты в отчётном периоде.

«Прежде всего хочу сказать, что создание Общественной палаты стало новой вехой в истории развития Донецкой Народной Республики, укрепления демократии, усиления диалога общества с органами государственной власти.

В этом году Народный Совет и Общественная палата продолжили своё взаимодействие. В 2020 году проведён ряд круглых столов, посвящённых разъяснению норм Гражданского и Семейного кодексов, представители Общественной палаты принимали активное участие в заседаниях комитетов Народного Совета, депутаты – в обсуждениях, инициированных Общественной палатой. Вопросы касались экономической сферы, защиты семейных ценностей, социальной сферы, большое внимание было уделено вопросу лицензирования, что воплотилось в жизнь в виде соответствующих законопроектных предложений.

В частности, представители Общественной палаты принимали участие в рассмотрении законопроектов «Об основах государственной молодежной политики», «Об основных гарантиях прав ребенка в Донецкой Народной Республике», «Об ответственном обращении с животными», «О Почетном звании Донецкой Народной Республики “Город трудовой доблести”», «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» и других», – отметил спикер парламента.

Председатель Народного Совета подчеркнул, что предложения представителей Общественной палаты, отражающие мнение жителей Республики и соответствующие экономическим, социальным и правовым реалиям, были приняты во внимание в процессе работы над указанными проектами законов.

«С учётом крайне непростых условий, в которых мы работали в 2020 году, тот потенциал, которым обладает Общественная палата, был раскрыт не в полной мере. Тем не менее я абсолютно уверен, что Общественная палата может больше, тем более что существует масса вопросов, для решения которых нам необходимо знать мнение людей. Убеждён, что в новом году наша совместная работа будет насыщеннее и эффективнее», – подчеркнул Владимир Бидёвка.

В завершение доклада спикер парламента рассказал о планах совместной работы Народного Совета и Общественной палаты на первое полугодие 2021 года. В частности, планируется вынести на обсуждение инициативы в социальной и экономической сферах, в области образования, науки и культуры, инвестиционной привлекательности Республики, а также продолжить работу над трудовым и земельным законодательством.