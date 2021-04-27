Владимир Бидёвка принял участие в итоговом заседании Молодёжного парламента ДНР первого созыва

Сегодня, 27 апреля, в Доме Правительства состоялось заключительное пленарное заседание действующего созыва Молодёжного парламента ДНР.

В мероприятии участвовали Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутаты парламента, а также представители органов исполнительной власти, общественных организаций и объединений.

Перед началом заседания Владимир Бидёвка обратился к молодым политикам с приветственным словом, в котором высоко оценил итоги работы депутатов Молодёжного парламента I созыва.

«Помню, как два года назад в этом зале состоялось первое пленарное заседание Молодежного парламента первого созыва. Увы, время неумолимо движется вперёд: сначала был период, когда мы разбрасывали камни, сейчас же настал час их собирать, и сегодня мы подводим итоги вашей деятельности.

Эти два года стали экзаменом для всех нас – Народного Совета и других органов власти, общественных организаций, которые работали вместе с Молодежным парламентом Донецкой Народной Республики. Вы были первыми, а у первых обычно самая тяжелая дорога, ведь впереди много неизведанного. Было нелегко, порой приходилось заново выстраивать работу, приглашать в комитеты Народного Совета, проводить совместно приёмы граждан. Что-то у нас получалось, что-то не получалось, потому и заслуги, и недостатки у нас общие.

Что касается профильной деятельности, то вы – молодцы. Всё-таки сорок одно предложение, поданное в Народный Совет, дорогого стоит. Может быть, кто-то скажет со стороны, что это не так уж и много, но, зная парламентскую работу изнутри, – уверен, меня в этом поддержат мои коллеги-депутаты, – каждое предложение необходимо проработать, его необходимо отстоять на заседаниях комитетов. Это большой кропотливый труд. Будем говорить откровенно: не все эти предложения вошли в действующее законодательство, не все были приняты, но порой в обсуждениях с вами на комитетах, не принимая то или иное ваше предложение в чистом виде, мы находили в нём дополнительные идеи.

Хотел бы отметить и тот факт, что вы своим примером показали молодёжи Донецкой Народной Республики, что нужно быть активными, принимать непосредственное участие в жизни общества, беречь свои города, сохранять и приумножать то, что им дано. Я был приятно удивлён, когда узнал, что вы помогли компьютеризировать школу в Новоазовском районе – это стоило большого труда, но вы нашли возможность помочь, не привлекая при этом бюджетные средства. Вы показали всей молодёжи, что необходимо двигаться вперёд, не просто говоря, что где-то у нас есть проблемы, а принимая участие в их решении», − отметил спикер парламента.

Отдельно Председатель Народного Совета остановился на результатах международной работы депутатов Молодёжного парламента.

«Хочу остановиться также и на вашем вкладе в развитие интеграционных процессов с Российской Федерацией. Эти десять соглашений с региональными молодёжными парламентами, которые вы подписали за два года, по сути, соединили между собой два молодых поколения. Рано или поздно вы смените нас, и очень хорошо, что уже сейчас у вас наработаны профессиональные контакты, которые позволят сделать в будущем позитивный вклад в развитие нашей большой Родины.

Все эти шаги изначально могут быть не слишком заметны, но в перспективе они являются стратегическими и масштабными.

Я считаю, что Молодёжный парламент Донецкой Народной Республики состоялся. В этом заслуга именно первого созыва. Ребята, спасибо за вашу работу!», − сказал Владимир Бидёвка

Далее, согласно принятой повестке дня пленарного заседания, присутствующим был представлен видеоролик об итогах работы депутатов I созыва.

В ходе мероприятия Владимир Бидёвка наградил молодых парламентариев и общественных активистов, внёсших весомый вклад в развитие государственной молодежной политики ДНР, благодарностями Председателя Народного Совета ДНР.