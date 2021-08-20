Сегодня, 20 августа, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка принял участие в конференции «Россия – Донбасс: единство приоритетов» в городе Харцызске.

Также в конференции поучаствовали депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Артём Туров, первый заместитель главы администрации города Харцызска Олег Подустов, общественные активисты, деятели науки и культуры.

Конференция является продолжением форума «Россия – Донбасс: единство приоритетов», который состоялся 15 июля в городе Донецке. В форуме, организованном Общественной организацией «Русский центр» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия», приняли участие около 800 человек из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Российской Федерации, Абхазии и Южной Осетии.

Обращаясь к участникам конференции, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Артём Туров отметил важность участия Донбасса в предстоящих выборах в Государственную Думу РФ.

«Я уверен, что жители Донбасса, наши сограждане, которые получили паспорта, примут активное участие в грядущих выборах. Голос Донбасса должен быть услышан, представители Донбасса должны быть представлены в главном законодательном органе. Они будут отчитываться о своей работе и всегда находиться в прямой коммуникации с республиками. Ваш голос очень важен для нас», – сказал Артём Туров.

В свою очередь, Владимир Бидёвка напомнил присутствующим об интеграционных процессах между Донбассом и Российской Федерацией и подчеркнул, что возможность принять участие в выборах, предоставленная жителям ДНР сегодня, является историческим этапом для всех нас.

«Мы с вами определились со своей дорогой ещё в 2014 году. Избрали свой путь вместе с Россией. С тех пор интеграционные процессы с великой Россией только нарастают. Мы с вами являемся непосредственными участниками этих процессов. Это и интеграция наших учебных заведений в русскую сферу образования, и большая помощь России в медицинской сфере, в частности помощь с вакцинами от COVID-19. Это участие наших спортсменов, деятелей культуры в различных мероприятиях на территории Российской Федерации. Это законодательная работа, которая позволила нам в упрощённом порядке стать гражданами России. Сегодня мы вышли на тот этап, когда не только являемся гражданами Российской Федерации де-юре, но и де-факто становимся обладателями прав, гарантированных российской Конституцией. Для меня это – исторический момент. Сегодня Донбасс может стать участником больших событий, которые определят будущее, в том числе и политическое будущее России, на ближайшие пять лет», – сказал Владимир Бидёвка.

В ходе конференции прозвучали доклады об интеграционных процессах между Россией и республиками Донбасса. Завершилось мероприятие дискуссией в формате вопрос – ответ.