Владимир Бидёвка принял участие в круглом столе по вопросам становления и развития государственного строительства в ДНР

В четверг, 20 мая, на базе Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет» состоялся международный круглый стол «Концептуальные вопросы становления и развития государственного строительства в Донецкой Народной Республике», приуроченный к семилетию со дня провозглашения ДНР. В мероприятии принял участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

Организатором тематической площадки выступил специализированный факультет подготовки юридических кадров для органов государственной безопасности ДонНУ. Участие в обсуждении приняли учёные, преподаватели и сотрудники научных и образовательных учреждений, а также представители органов государственной власти.

В своём приветственном слове Владимир Бидёвка отметил высокую актуальность темы, вынесенной на обсуждение.

«В современном мире ни одно демократическое социальное государство не обошёл стороной процесс государственного строительства – он закономерен и логичен, без него сама идея создания новой страны была бы обречена на провал. По моему мнению, государственное строительство – это постоянное развитие и совершенствование всех органов государственной власти, всех сфер жизнедеятельности страны, которое направлено на создание наиболее благоприятных условий для комфортной, безопасной и благополучной жизни общества.

Сегодня Донецкая Народная Республика успешно преодолела этап становления – созданы все органы государственной власти, они полномочны и эффективны, а их работа направлена на достижение общего блага. Тем не менее этого недостаточно для стабильности государства в будущем. Развиваться, совершенствоваться, ставить цели и достигать их – только с этими принципами процесс государственного строительства будет направлен в продуктивное русло и сможет привести страну к процветанию», − сказал спикер парламента.

Владимир Бидёвка подчеркнул, что цель круглого стола − не только обобщение результатов научных исследований учёных и практикующих специалистов по актуальным вопросам государственного строительства, обмен мнениями, но и выработка предложений по дальнейшему развитию Республики.

«Ожидаю, что в ходе мероприятия будут высказаны ценные дельные инициативы, которые в перспективе смогут найти отражение в реальной жизни.

Желаю всем участникам мероприятия продуктивной работы, новых идей и открытий. Благодарю организаторов за интерес к данной актуальной теме и обеспечение её широкого обсуждения в том числе и на международном уровне», − резюмировал Председатель Народного Совета.

По итогам обсуждения участники круглого стола согласовали общую научную и организационно-практическую позицию в понимании основных направлений реализации задач государственного строительства в ДНР и договорились продолжить обсуждение актуальных вопросов на других тематических площадках.