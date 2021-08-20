Владимир Бидёвка принял участие в мероприятии по случаю трёхсотлетия с момента открытия угля в Донбассе

Председатель

Сегодня, 20 августа, в Макеевке состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к трёхсотлетию с момента открытия месторождений каменного угля в Донбассе, в котором принял участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

300 лет назад русский рудознатец Григорий Капустин открыл месторождения каменного угля в Донбассе. В ознаменование этого события для возложения цветов к его памятнику в Макеевку также прибыли депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Артём Туров, глава администрации города Макеевки Сергей Голощапов, депутаты Народного Совета, активисты общественных организаций, жители и гости города Макеевки.

Владимир Бидёвка однозначно и чётко обозначил свою позицию относительно сегодняшней даты: русский исследователь, русский уголь, русская земля.

«Григорий Капустин – русский исследователь, приехавший на русскую землю по поручению русского императора. Григорий Капустин нашёл здесь уголь. Русская земля и русский уголь должны быть вместе с большой Родиной. Так оно и будет!», – сказал спикер парламента.

Также поздравил жителей Донбасса с этим историческим событием и депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Артём Туров.

«Спасибо вам за то, что вы бережно храните память о своём прошлом. К сожалению, мы видим, как бывшие республики Советского Союза переписывают историю. Для нас, для русского народа, очень важно хранить её, помнить о своих корнях, где бы мы ни проживали. Поэтому сегодня, когда мы вспоминаем об освоении Донбасса, о такой важной для русского человека дате, я поздравляю вас с этим праздником. Хочу передать и слова поздравления от моих коллег, депутатов Государственной Думы: желаем процветания и говорим искренние слова благодарности всем людям этой земли за труд. Каждой семье – только добрых новостей и благополучия!», – сказал Артём Туров.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Григорию Капустину.

Почётные гости Макеевки посетили тематическую выставку, посвящённую развитию угольной промышленности Донбасса за 300 лет, и Собор Георгия Победоносца – главный храм города. Здесь глава администрации Макеевки Сергей Голощапов вручил депутату Госдумы РФ Артёму Турову икону Преподобного Илии Макеевского.

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