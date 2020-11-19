Владимир Бидёвка принял участие в Международной конференции на тему перспектив выпускников образовательных учреждений

В четверг, 19 ноября, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка принял участие в Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования», организатором которой выступил Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.

В приветственной речи Владимир Бидёвка отметил актуальность темы конференции.

«В этом году конференция проводится в четырнадцатый раз, и я рад, что ни военные действия, ни пандемия коронавирусной инфекции не смогли стать препятствием на пути её проведения. Хочу поблагодарить организационный комитет и всех, чьими усилиями конференция состоялась.

Затрагивая вопрос актуальности темы, которая сегодня вынесена на обсуждение, подчеркну, что проблемы дефицита кадров и трудоустройства выпускников требуют использования комплексного подхода для решения. И да, действительно, такая проблема есть. Украинская военная агрессия, неокрепшая экономика и ряд других факторов способствовали оттоку кадров из Республики. Вопрос в другом: что необходимо сделать органам государственной власти, образовательным учреждениям, предприятиям, организациям – всем нам, чтобы изменить ситуацию?

Наши образовательные учреждения готовят высококлассных специалистов, но в итоге возникает проблема с трудоустройством, что приводит к потере молодых специалистов. И мы не должны делать вид, что проблемы нет, напротив, следует обсуждать её, искать и находить варианты решений. Считаю, что данный формат работы этому способствует», – сказал спикер парламента.

Владимир Бидевка также рассказал о работе парламента, направленной на решение кадрового вопроса в образовательных учреждениях. По его словам, планируемые изменения в действующий Закон ДНР «Об образовании» принесут практическую пользу и студентам. В частности, помогут нарабатывать трудовой стаж уже во время учёбы и выступят в роли дополнительного инструмента финансовой поддержки.

Таже это принесёт пользу коллективу школы, а именно позволит принять решение заранее о приёме на работу молодого компетентного специалиста, и отразится положительно на образовательной системе в целом содействием в частичном решении кадрового вопроса.

По завершении пленарного заседания участники конференции продолжили работу по разным направлениям, связанным с кадровой политикой и механизмами её совершенствования.