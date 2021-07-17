Владимир Бидёвка принял участие в митинге-реквиеме памяти жертв крушения малазийского «Боинга»

Сегодня, 17 июля, в селе Грабово состоялся митинг-реквием, посвящённый седьмой годовщине авиакатастрофы малайзийского Boeing 777. В мероприятии приняли участие Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, общественники и жители близлежащих посёлков.

В начале мероприятия собравшиеся запустили в небо белые воздушные шары в память о жертвах крушения авиалайнера.

В своём выступлении Глава Республики Денис Пушилин подчеркнул, что работа по установлению истинной причины крушения лайнера будет продолжена.

«Вновь и вновь мы собираемся в эту дату почтить память жертв чудовищной провокации Украины. Мы задаемся вопросом: почему? Почему за семь лет нельзя было установить истинные причины катастрофы? Почему невозможно было закончить следствие? Почему Западу не нужна правда? Почему США всячески мешают расследованию, не предоставляя очень важные свидетельства преступления – спутниковые снимки? Они говорят, что нужно поверить им на слово, нужно довольствоваться их меморандумом с описанием этих снимков. Серьёзно? Серьёзно, мы должны верить США после Ирака, Ливии, других чудовищных преступлений этой страны?

Знаете, этих «почему» у нас на самом деле гораздо больше. Почему при нашей открытости мы не видели активной позиции следствия? Мы же с самого первого дня предоставляли и продолжаем предоставлять все необходимые материалы. Может быть, потому что им этого не нужно? Может, потому что они знают, но не могут озвучить настоящего виновника.

Сегодня здесь собрались очевидцы ужасной трагедии, которую жители Грабово запомнят навсегда: это чудовищная катастрофа. Собрались и правозащитники, которые пытаются установить истину. Мы всячески поддерживаем такую деятельность и дальше будем содействовать. Нам нечего скрывать, нам нужна правда.

Мы знаем, что такое терять близких. Мы разделяем боль утраты родственников погибших в этой чудовищной катастрофе. Донбассу нужна правда. Погибшим вечная память!» – сказал глава государства.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалу жертвам авиакатастрофы цветы и детские игрушки.

В комментарии представителям СМИ спикер парламента Владимир Бидёвка выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что виновные в этой трагедии обязательно понесут заслуженное наказание.

«Семь лет назад произошла эта ужасная трагедия, я бы даже сказал, провокация, которую совершила Украина и те страны, которые поощряют вакханальные действия Киева.

И самые большие эмоции вызывает тот факт, что все семь лет создаётся только видимость следствия, расследования и судебных заседаний, где, по сути, не представляется никаких объективных доказательств. И всё это делается для того, чтобы продолжить эту провокацию, пляску на костях людей, и для того, чтобы попытаться обвинить Россию.

Но на самом деле все прекрасно знают, что к чему, и понимают чудовищность украинского режима, который не остановили даже эти жертвы. Двести девяносто восемь человек, среди них дети. И, наверное, никто не поймёт этого так, как жители Донецкой Народной Республики, которые в то жаркое во всех отношениях лето теряли своих близких в результате обстрелов с украинской стороны.

Я уверен в том, что пройдут годы и мы обязательно узнаем правду, и обязательно установим виновных. Такие преступления не могут оставаться безнаказанными. И я убеждён, что жесткое наказание, соответствующее этому преступлению, настигнет тех, кто его совершил», − отметил Председатель Народного Совета.

Напомним, 17 июля в воздушном пространстве Донецкой Народной Республики, в районе села Грабово произошло крушение лайнера Boeing777 авиакомпании MalaysiaAirlines, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.