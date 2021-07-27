Владимир Бидёвка принял участие в митинге-реквиеме памяти жертв обстрела Горловки 2014 года (видео)

Сегодня, 27 июля, у мемориала погибшим мирным жителям в Горловке состоялся митинг-реквием памяти жертв обстрела города украинскими силовиками 27 июля 2014 года.

В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутат Сергей Тельных, глава администрации города Горловки Иван Приходько, глава администрации города Харцызска Виктория Жукова, общественники и жители города.

Перед началом митинга у мемориала состоялась панихида по жертвам обстрела, также собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

В комментарии представителям СМИ спикер парламента выразил соболезнования родственникам погибших и с уверенностью заявил, что виновные в трагедии понесут заслуженное наказание.

«Это очень трагичная дата. Сегодня, принимая участие в этих скорбных мероприятиях, хочу сказать, что самая страшная фраза, которую я слышал в жизни, это «приглашаем возложить цветы и игрушки мирным жителям и детям, погибшим от рук украинских фашистов».

Сегодня нам остаётся надеяться на то, что виновные будут наказаны. Скажу откровенно: мало надежды на так называемый цивилизованный Запад, но я уверен, что те процессы, начатые сегодня Россией, которая подала жалобу в Европейский суд по правам человека на Украину, в том числе за убийство мирных жителей Донбасса, позволят всё-таки наказать виновных.

Но прежде всего хочется, чтобы память об этих жертвах была вечной. И мы будем нести её, наши дети и дети наших детей. Ведь есть такая пословица: следующая война начинается тогда, когда забывают прошлую», − сказал Владимир Бидёвка.

В завершение участники митинга возложили к мемориалу цветы и детские игрушки.