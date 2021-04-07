Владимир Бидёвка принял участие в обсуждении проблемных вопросов жителей прифронтовых районов ДНР

Во вторник, 6 апреля, состоялось совместное заседание Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины и общественного штаба по прифронтовым районам ОД «Донецкая Республика».

В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, а также представители администраций города Донецка и Куйбышевского района столицы Республики.

О вопросах, поднятых на заседании, рассказал председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица.

«Представители органов местной власти приняли к исполнению ряд вопросов, озвученных на сходе граждан жителями посёлка «Октябрьский рудник». Также на контроль были поставлены требования, которые сопряжены с привлечением финансовых и административных ресурсов. В мониторинге остальных проблем представители власти обещали оказать содействие.

Сегодня мы услышали от представителей органов местной власти о решении некоторых проблем жителей посёлка из указанного списка, работах, которые намечено провести в ближайшее время и перспективах выполнения задач, требующих привлечения бюджетных средств.

Принято решение о встрече в этом же составе через две недели для информирования членов Временной комиссии органами местной власти о проделанной ими работе в направлении решения по существу нужд жителей посёлка. Надеемся таким образом, взаимодействуя с органами власти на местах, выработать эффективный механизм совместной работы», – сообщил парламентарий.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл спикер парламента Владимир Бидёвка.

«По результатам проведения схода граждан в посёлке Октябрьский рудник в Куйбышевском районе Донецка на прошлой неделе были обозначены проблемные вопросы. Сегодня мы определились с приоритетностью и очерёдностью их решения, проработали возможные варианты привлечения с этой целью дополнительных ресурсов.

Сейчас деятельность Временной комиссии приобретает особую актуальность, поскольку ситуация на линии соприкосновения весьма напряжённая. Считаю, что работу с гражданами, которые проживают в прифронтовых районах, в этих условиях особенно важно поставить в приоритет, реагировать абсолютно на все вызовы. Безусловно, в ситуации довольно ограниченных средств на решение вопросов, в частности, касающихся восстановления, ремонта, бытового обслуживания населения, решить молниеносно всё, к сожалению, пока невозможно. Но ведь есть и масса сложностей, устранение которых не требует больших капиталовложений. Проблемы нельзя игнорировать, но если временно существуют преграды для их решения, об этом нужно говорить честно, прямо и открыто.

Рад, что мы с коллегами пришли к единому пониманию ситуации и взаимных действий, благодаря которым проблемные вопросы будут разрешены», – резюмировал Председатель Народного Совета.