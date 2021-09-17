Владимир Бидёвка принял участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму РФ (видео)

Сегодня, 17 сентября, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Перед голосованием спикер парламента обратился к депутатам Народного Совета в ходе очередного пленарного заседания.

Владимир Бидёвка назвал участие жителей Республики в голосовании существенным шагом в сторону политической интеграции Донбасса с Россией.

«Сегодня стартовало голосование на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Это важнейшее событие, которое определит судьбу России на ближайшие пять лет.

В 2021 году в этом процессе принимает участие и Донецкая Народная Республика. С огромным уважением и гордостью скажу, что у каждого гражданина Российской Федерации, проживающего в Донбассе, есть и право голоса, и возможность его реализовать. То, что в 2014 году не хотела слышать Украина, то, что она забрала у жителей Донбасса, нам вернула наша настоящая Родина – Россия. Это говорит о том, что нас слышат, наше мнение значимо и каждый из нас – это часть большой страны, судьбу которой определяет один русский народ.

Участие в голосовании – это также существенный шаг в сторону политической интеграции Донбасса с Россией, и это стремление для всех нас едино», − отметил Председатель Народного Совета.

Также Владимир Бидёвка призвал всех граждан Российской Федерации, проживающих в ДНР, отдать свой голос на выборах в Госдуму России.

«Убеждён, что воспользоваться возможностью сделать личный вклад в укрепление связей с Российской Федерацией в ближайшие три дня следует каждому.

Напоминаю, что проголосовать можно как дистанционно при помощи портала «Госуслуги», так и на участке для голосования, для чего организованы специальные автобусные рейсы. Возможность есть, давайте же сделаем свой выбор!» − сказал спикер парламента.