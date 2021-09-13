Владимир Бидёвка принял участие в открытии молодёжного форума в Седово

В понедельник, 13 сентября, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка принял участие в VII Ежегодном республиканском молодёжном форуме «ИДЕЯфорум. Территория возможностей».

Как и в прошлые годы, форум состоялся в Седово на базе отдыха «Волна».

В качестве почётных гостей и спикеров форума также присутствовали депутат Народного Совета, руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров, глава администрации города Горловки Иван Приходько, исполнительный директор «Русского Центра» Елена Евсеева, общественные деятели, политологи, активисты общественных организаций и движений.

«Есть давний спор, что было раньше: слово или дело. Я думаю, в начале была идея. Поэтому, ребята, так держать! Чтобы идеи были самые лучшие как по работе и по учебе, так и по уму», – сказал Владимир Бидёвка, обращаясь к участникам форума во время торжественной церемонии открытия.

Также с приветственными словами на открытии форума к присутствующим обратились Иван Приходько, Кирилл Макаров и Елена Евсеева.

По окончании торжественной части форум разделился по секциям. Состоялись панельные дискуссии и кейс-сессии на различные темы: «Патриотическая платформа развития», «МЕДИА-площадка», «Молодёжная политика».

Председатель Народного Совета принял участие в панельной дискуссии «Новая роль человеческого потенциала». Владимир Бидёвка вместе с Кириллом Макаровым, Иваном Приходько и Еленой Евсеевой ответил на актуальные вопросы молодёжи, рассказал о значимости молодёжных инициатив и необходимости быть вовлечённым в общественно-политические процессы.

Владимир Бидёвка акцентировал внимание слушателей на важности развития молодёжной политики и на том, что это может стать стартовой площадкой для успешной реализации потенциала молодых людей в будущей профессиональной деятельности.

В комментарии представителям СМИ спикер парламента подчеркнул, что по сравнению с прошлыми форумами в этом году заметны как повышение вовлечённости участников, так и рост практической пользы от проводимых мероприятий.

«Видно, что ребята инициативные, идейно вдохновлённые и откровенно довольные. И второй момент: участников больше, у них есть новые идеи, которыми они свободно делятся. Очень хорошо, что сегодня у нас есть такие площадки, где талантливая молодёжь может встречаться, обмениваться идеями, опытом. Важен и тот факт, что участники прошлогоднего форума, приехавшие в Седово сегодня, имеют возможность рассказать, чего они достигли в своих проектах за этот год, что нужно доработать. То есть идёт и конкретное обсуждение работ», – сказал Владимир Бидёвка.

В VII Ежегодном республиканском молодёжном форуме «ИДЕЯфорум. Территория возможностей» принимают участие порядка 160 человек. Мероприятие продлится три дня.