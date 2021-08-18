Владимир Бидёвка принял участие в открытии памятника Герою СССР Лидии Литвяк (видео)

Сегодня, 18 августа, в селе Дмитровка Шахтёрского района состоялся торжественный митинг, посвящённый столетию со дня рождения Героя Советского Союза Лидии Литвяк, и открытие памятника-бюста легендарной лётчице.

В мероприятии принял участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и депутаты парламента, глава администрации города Шахтёрска Александр Шатов, руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, министр культуры ДНР Михаил Желтяков, жители села и Шахтёрского района.

С приветственным словом выступили почётные гости мероприятия. Право торжественного открытия бюста было предоставлено спикеру парламента Владимиру Бидёвке и главе Шахтёрска Александру Шатову.

Комментируя мероприятие, Владимир Бидёвка отметил важность события для воспитания молодого поколения и сохранения памяти о нашей общей с Россией истории.

«История Лидии Литвяк – это пример не только для молодёжи, но и для всех нас. Пример того, что правда и справедливость обязательно восторжествуют.

Лидия Литвяк (позывной «Белая Лилия») начала войну в Саратове, прошла Сталинград, воевала в наших краях. На её счету было 14 сбитых фашистских самолётов. Погибла в боях за освобождение Донбасса.

Изначально Лидию Литвяк считали пропавшей без вести. Только в 1969 году нашли её останки. В 1988 году Министерством обороны СССР был издан приказ, в котором её статус «пропавший без вести» сменили на «погибший», а 6 мая 1990 года Лидии Литвяк присвоили звание Героя СССР.

Сегодня установкой этого памятника история Лидии Литвяк получила своё логическое продолжение. Нужно поблагодарить Министерство культуры ДНР, администрацию города Шахтёрска за проявленную инициативу и установку памятного мемориала. Два года шла эта работа. Были приложены огромные усилия, чтобы сегодня мы имели возможность открыть этот мемориал. Я уверен, что он не только будет хорошим основанием для воспитания молодого поколения, но и станет ещё одним кирпичиком нашей совместной истории с Россией и всеми остальными республиками, которые внесли вклад в разгром фашизма», – сказал Владимир Бидёвка.

В завершение официальной части почётные гости и жители Дмитровки возложили цветы к бюсту Героя Советского Союза. Продолжилось мероприятие концертом артистов Донецкой государственной академической филармонии на открытой площадке.

Бюст Лидии Литвяк передал в дар Донецкой Народной Республике руководитель проекта «Аллея Российской Славы», советник Российского военно-исторического общества Михаил Сердюков. Открытие мемориала приурочено к 100-летию со дня рождения лётчицы.

Лидия Литвяк – советская лётчик-истребитель, командир авиационного звена, гвардии старший лейтенант, Герой СССР, занесена в Книгу рекордов Гиннеса как женщина-лётчик, одержавшая наибольшее число побед в воздушных боях за всю историю боевой авиации.