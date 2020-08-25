Председатель парламента принял участие в праздничном мероприятии по случаю Дня города Донецка

Сегодня, 25 августа, во Дворце культуры имени В. В. Куйбышева состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню города Донецка. В нём приняли участие Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, представители министерств и ведомств Республики, жители и гости столицы.

Обращаясь к присутствующим, Денис Пушилин отметил, что в Донецке живут настоящие патриоты своей земли.

«Дорогие земляки! В преддверии Дня города Донецка стало доброй традицией собирать вместе людей, которые внесли значительный вклад в процветание столицы Донецкой Народной Республики!

Для всех нас Донецк всегда был и остаётся городом-героем! Это город великих людей, прославивших нашу страну, центр развития промышленности Донбасса, город миллиона роз. За свою многолетнюю историю Донецк столкнулся со многими вызовами, но дончане всегда с ними справлялись. Здесь живут настоящие патриоты своей земли, труженики, переживающие все тяготы войны с достоинством и мужеством, с честью сражающиеся за сохранение истории, культуры и традиций.

Каждый житель Донецка своим каждодневным самоотверженным трудом, поступками, отношением к любимому городу определяет, какой столица Донецкой Народной Республики будет в будущем и какой достанется нашим потомкам.

Дорогие друзья! Пусть Донецк развивается и процветает, радует своим обликом гостей и жителей! Мирного неба над головой, счастья, благополучия каждой семье, каждому дому! С праздником! С Днём города Донецка!» – поздравил глава государства.

Денис Пушилин вручил государственные награды и благодарности Главы Донецкой Народной Республики отличившимся работникам учреждений и предприятий столицы.

К поздравлениям присоединился спикер парламента Владимир Бидёвка.

«Донецк для всех нас не просто город, это земля, которая рождает свободных, сильных, смелых людей. Донецк − это будущее наших детей и внуков.

Сегодня город − символ борьбы русского мира за свою свободу и право на самоопределение. Никакие обстрелы, никакие блокады, никакая пропаганда не сломала дух дончан, и это обязательно войдёт в историю всего Русского мира.

Несмотря на все эти трудности, Донецк развивается вместе со всей Республикой, сюда возвращаются жители. Да, сегодня у нас есть немало проблем, сложных вопросов, но я уверен, что благодаря таким людям, как вы, дорогие дончане, вашей смелости, вашему патриотизму, мужеству, находчивости Донецк всё преодолеет и обязательно придёт к своей мечте − вернётся домой, к большой Родине.

Дорогие дончане, я поздравляю вас с этим светлым праздником, желаю вам крепкого здоровья и, конечно же, мирного неба», − сказал спикер парламента.

За достижения в профессиональной деятельности, активную гражданскую позицию и в связи с празднованием Дня города Донецка Владимир Бидёвка вручил благодарности Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики сотрудникам городской и районных администраций столицы.