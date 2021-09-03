Владимир Бидёвка принял участие в праздничном мероприятии по случаю Дня города Иловайска

В пятницу, 3 сентября, в Иловайске состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня города.

Участие в нём приняли Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка и депутаты, глава администрации города Иловайска Руслан Дудников, общественники и жители города.

В начале торжества Владимир Бидёвка обратился к собравшимся с приветственным словом.

«Иловайск – довольно молодой город, который, однако, уже имеет славную историю побед. Недаром День города отмечается 4 сентября, поскольку именно в этот день в 1943 году он был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Это одна из важнейших дат, и я искренне рад, что горожане относятся к ней с таким огромным уважением. Этот день по праву можно считать вторым днём рождения города, ведь именно с этого дня начался новый виток в истории непокорённого Иловайска.

К сожалению, в 2014 году городу пришлось снова столкнуться лицом к лицу с военной агрессией, и дети, внуки, правнуки советских воинов-освободителей сумели повторить их героический подвиг. Иловайск шёл к победе сквозь залпы вражеской артиллерии, сквозь ожесточённые уличные бои, сквозь колоссальные разрушения. Город не просто добился своего, но и подарил нашей стране талантливого командира Михаила Толстых – человека, которым гордится вся наша русская земля.

Сегодня в Иловайске больше не звучат выстрелы, а город восстанавливается и крепнет. Я бы хотел отдельно поблагодарить тех людей, которые ежедневно обеспечивают функционирование города как системы. Это очень важно.

Дорогие друзья! С праздником вас, вы – настоящие герои. Процветания Иловайску, благополучия его жителям и, конечно же, всегда мирного неба над головой!», − сказал Председатель Народного Совета.

За многолетний добросовестный труд, а также по случаю празднования Дня города Иловайска Владимир Бидёвка вручил представителям руководства города и общественникам благодарности Председателя Народного Совета ДНР.

В завершение мероприятия для присутствующих был организован праздничный концерт с участием местных творческих коллективов.

Отметим, что День города в Иловайске ежегодно отмечается 4 сентября, поскольку именно в этот день в 1943 году он был освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

Указом Главы ДНР от 31 августа 2019 года Иловайску присвоено почётное звание «Город воинской славы».