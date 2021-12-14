В Донецке состоялась рабочая встреча по обсуждению перспектив экономической интеграции России и Донбасса

Во вторник, 14 декабря, в столице Республики состоялась рабочая встреча «Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 15.11.2021 № 657».

В мероприятии приняли участие Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, члены Правительства Донецкой Народной Республики и Правительства Луганской Народной Республики, депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики и Народного Совета Луганской Народной Республики, представители региональных органов исполнительной власти Российской Федерации, руководители промышленных предприятий из ДНР и ЛНР, России, Республики Южная Осетия.

Открыл рабочую встречу Глава ДНР Денис Пушилин. В своём приветственном слове лидер Республики поблагодарил гостей за визит и выразил уверенность в том, что рабочая встреча станет началом долгосрочного и плодотворного сотрудничества.

«Здесь присутствуют представители из Крыма, Карелии, Волгоградской и Пензенской областей, Северной Осетии, а также Южной Осетии и Луганской Народной Республики. К нам присоединились онлайн Нижний Новгород, Якутия, Мурманск.

Такое внимание для нас чрезвычайно ценно. Сегодня мы делаем первый шаг, знакомим вас с нашими возможностями и теми механизмами, благодаря которым мы сможем перейти к конструктивному взаимодействию», – подчеркнул Денис Пушилин.

Глава Республики отметил историческую роль Донбасса как важного промышленного центра России и подчеркнул, что на сегодняшний день в Российской Федерации востребованы продукция республиканского машиностроения, горно-шахтное оборудование, трубы и стальные канаты, цемент и другие товарные позиции.

«Наши предприятия могут осуществить эффективное импортозамещение на российском рынке целого ряда зарубежных товаров, которые сейчас не производятся в России, но могут изготавливаться с минимальными капиталовложениями в ДНР и ЛНР», – заявил лидер Республики.

Денис Пушилин сообщил, что в рамках рабочей встречи гости смогут ознакомиться с экономическими возможностями Донецкой Народной Республики. Также глава государства назвал колоссальным толчком к дальнейшему экономическому развитию ДНР и ЛНР Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина № 657.

«Безусловно, мы не просто ожидаем нормативные документы к данному Указу, а готовим необходимые условия для существенного увеличения объёмов товарооборота с Россией», – сказал Денис Пушилин.

Затем к собравшимся обратился координатор Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко.

«Торгово-экономические отношения с Россией традиционно являются одним из наиболее значимых направлений внешнеэкономических связей республик. Хочу особо подчеркнуть, что мы научились преодолевать различные препятствия даже в самых неблагоприятных условиях. И свою роль в этом сыграл созданный Интеграционным комитетом «Россия – Донбасс» ещё в 2017 году Центр экономического взаимодействия.

И вот сегодня начался новый этап. Перед Донбассом открываются новые возможности, безусловно, не только для недопущения снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и вооружённой агрессии со стороны Украины и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, но и для качественного роста благополучия жителей ДНР и ЛНР.

Такие серьёзные меры, изложенные в Указе Президента, как признание Российской Федерацией действительными сертификатов о происхождении товаров, допуск на равных условиях с товарами российского происхождения в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц, неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу России, дают возможность, используя этот стимулирующий механизм, приступить к полномасштабному восстановлению экономики региона и обеспечить экономическую интеграцию Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в экономику Российской Федерации.

Очень надеюсь, что наш сегодняшний разговор получится динамичным, откровенным и насыщенным практическим содержанием. И в первую очередь нам необходимо выработать предложения по мерам наиболее эффективного выполнения Указа Президента, в том числе по внесению изменений в действующее законодательство Российской Федерации», – отметил российский политик.

В ходе торжественного открытия участников приветствовали и другие почётные гости. По завершении официальной части представители экспертного сообщества, бизнеса и органов государственной власти посетят ряд перспективных предприятий Республики для ознакомления с их промышленным потенциалом. Итогом визита станет серия круглых столов, в ходе которых участники выработают рекомендации по реализации Указа Владимира Путина.