Владимир Бидёвка принял участие в телепередаче, посвящённой старту проекта «Дерево желаний» (видео)

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка совместно с депутатами Марией Пироговой и Александрой Усачевой приняли участие в передаче «Три минуты на ответ» на телеканале «Юнион», посвящённой старту проекта «Дерево желаний».

Владимир Бидёвка рассказал о главной цели проекта и о важности поддержки детей государством.

«Главная задача проекта – порадовать детей в наше непростое время. С учётом всевозможных блокад, непрекращающихся обстрелов и прочих лишений, детям как никогда необходимо дополнительное, повышенное внимание со стороны взрослых, со стороны государства. Хочется, чтобы, несмотря на тяжёлое время, дети не лишились детства, чтобы в их памяти были светлые и добрые воспоминания.

Отрадно, что инициатива Натальи Волковой, Марии Пироговой и Александры Усачевой нашла отклик не только среди коллег из парламента, но и среди министерств, ведомств и общественности. Безусловно, на нынешних результатах мы не собираемся останавливаться, более того, даже после нашей победы, когда закончится война, мы намерены продолжить этот проект, потому что в любое время и в любом обществе есть дети, которые требуют к себе дополнительного внимания», – сказал спикер парламента.

В свою очередь, Мария Пирогова анонсировала новый этап «Дерева желаний», направленный на физическое и духовное развитие детей.

«Немаловажно не только осуществить мечту ребёнка, но и привить ему чувство того, что всего можно достичь, помочь не только приятным подарком, но и обеспечить развитие талантов и навыков, сформировать почву для духовного и физического развития.

Мы планируем делать отдельное направление проекта «Дерево желаний», которое будет помогать детям реализовывать свои творческие, интеллектуальные и спортивные амбиции», – отметила депутат.

Александра Усачева поделилась историями детей, анкеты которых приняли участие в проекте.

«Сложно рассказывать без слёз о детях, к которым мы приезжали. В этом году мы увеличили объёмы анкет и запросили данные по 300 детям в сложных жизненных условиях.

Если бы не этот проект, боюсь, что мы и не знали бы о таких детях, как Ваня. Ваня, добрый и отзывчивый мальчик, болен детским церебральным параличом и нуждается в специально оборудованной коляске для прогулок на свежем воздухе. Несмотря на свой юный возраст, несмотря на непростой диагноз, этому ребёнку пришлось пережить массу трудностей и лишений, которые принесла война. Мы не знали бы о мальчике Жене, у которого погиб отец в 2019 году, и о многих других детях, которым жизненно необходима поддержка со стороны государства, внимание и забота взрослых», – рассказала парламентарий.