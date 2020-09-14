Владимир Бидёвка принял участие в ток-шоу «Политкухня» на телеканале «Юнион» (видео)

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка в ток-шоу «Политкухня» на телеканале «Юнион» отметил преемственность исторических событий Великой Отечественной войны с нынешним военизированным конфликтом в Донбассе.

«Очень важно помнить фразу, которую не раз нам в детстве говорили наши родные, – чтобы не застала война наше поколение, необходимо не забывать о войне прошедшей. Хочу, чтобы молодёжь со всей ответственностью отнеслась к этим словам и помнила о подвигах и высокой цене, цене человеческой жизни в борьбе за мир, о подвигах прошлых лет и подвигах наших бойцов, которые вновь вынуждены бороться с коричневой чумой фашизма.

Есть один печальный факт исторической преемственности: что в исторических датах, что в событиях. В частности, во времена Великой Отечественной войны, когда немцы пытались удержать часть фронта, под Саур-Могилу они сгоняли танковую часть «Мёртвая голова», и в 2014 году украинская сторона также сгоняла туда из Харькова танкистов, которые были увешаны символикой той немецкой группировки.

К сожалению, можно привести очень много примеров, которые показывают повторение истории. Наши прадеды надеялись, что они навсегда очистили как нашу Родину, так и весь мир от фашизма, но это вновь произошло. Важно отметить, что наши люди оказались достойными наследниками своих славных дедов и прадедов», – сказал Председатель Народного Совета.

Также участники программы обсудили срыв назначенной Трёхсторонней контактной группой совместной инспекции села Шумы Донецкой области. Украинская сторона не подтвердила согласие на инспекцию основной и обязательной для совместного мониторинга локации, где наблюдалось возведение сооружений, рытьё траншей и другие работы вооружённых формирований Украины.