Владимир Бидёвка принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня металлурга

Сегодня, 14 июля, в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени М. М. Бровуна состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню металлурга.

Участие в нём приняли Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, министр промышленности и торговли Владимир Рущак, работники металлургических предприятий Республики.

С приветственным словом к собравшимся обратился Глава Республики Денис Пушилин.

«Становление отрасли – это история трудовой славы Донбасса, его побед и свершений. Металлургия – один из столпов экономики региона.

Вооружённая агрессия Украины, экономическая блокада, непризнанность нашего государства – всё это негативно влияет на металлургию Республики. Мы работаем над решением проблемных вопросов. Найден новый инвестор для предприятий, входящих в орбиту ВТС. При этом для нас очень важно, что он взял на себя обязательства по выплате задолженностей, запуску производства и самое главное – его модернизации. Работает и наращивает производство Донецкий металлургический завод. Стабилизируется хозяйственная деятельность большинства предприятий отрасли, увеличиваются объёмы произведённой продукции. Мы стремимся к улучшению уровня жизни, повышению престижности труда металлургов. Уверен, что вместе мы справимся со всеми задачами.

Металлургический комплекс Республики сохранён благодаря вашим усилиям. Вы не оставили свои рабочие места в трудный момент. Мы ценим ваш трудовой подвиг. Вы гордость Донбасса», − сказал глава государства.

Денис Пушилин вручил металлургам государственные награды и благодарности Главы ДНР за профессиональное мастерство, добросовестную трудовую деятельность, существенный личный вклад в развитие металлургической отрасли и в связи с профессиональным праздником.

К поздравлениям присоединился Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

«Дорогие друзья! Разрешите поздравить вас от себя лично и от лица Народного Совета со знаменательным для всех нас праздником – Днём металлурга.

Металлургия наравне с шахтёрским трудом всегда была «визитной карточкой» Донбасса. Это очень важно, потому что история металлургии – это история Донбасса. Были металлургические предприятия, вокруг которых росли жилые кварталы, создавались поколения металлургов, которые от отца к сыну передавали искусство литья металла.

Металлургия действительно отражает донбасский характер своей силой», − подчеркнул Владимир Бидёвка.

Спикер парламента отметил, что с началом войны в Донбассе металлургическая отрасль столкнулась с рядом сложностей, но совместными усилиями удалось сохранить промышленный потенциал металлургических предприятий.

«Вам пришлось испытать очень многое, вам и вашим предприятиям. Это и блокада, и прямая вооружённая агрессия, обстрелы со стороны украинских фашистских войск. Но вы выстояли. И я уверен, что сегодня с приходом новых инвестиций и использованием новых подходов в руководстве наша металлургия снова покажет, на что она способна. А способна она на многое. И в Российской империи, и в Советском Союзе ваша продукция всегда была востребована. Это большой показатель, ведь это были государства, которые знали цену хорошему экономическому укладу и промышленной продукции.

Сегодня я желаю вам прежде всего здоровья – такого же крепкого, как сталь, которую вы льёте. Будьте счастливы!», − сказал Председатель Народного Совета.

Владимир Бидёвка наградил двоих работников металлургических предприятий Республики Почётной грамотой Народного Совета и Благодарностью Председателя Народного Совета ДНР.