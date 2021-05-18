Владимир Бидёвка принял участие в торжественном мероприятии по случаю Международного дня музеев (видео)

Сегодня, 18 мая, в художественном музее «Арт-Донбасс» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню музеев. В качестве почётного гостя его посетил Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

Также на мероприятии присутствовали заместитель министра иностранных дел Сергей Пересада, представители администрации города Донецка, члены Союза художников и Союза фотохудожников ДНР, деятели культуры и искусства Республики.

В начале торжества директор «Арт-Донбасса» Екатерина Калиниченко представила презентацию о мероприятиях, проведённых музеем за год.

Затем с приветственным словом к собравшимся обратился Владимир Бидёвка.

«Я очень рад присутствовать на сегодняшнем мероприятии. Поздравляю вас с этим замечательным праздником – Международным днём музеев.

Что такое музей? Это кладезь искусства и место, где хранится наша культура – культура всего русского народа. Музей – это история и в то же время будущее, ведь он хранит наше прошлое», − отметил спикер парламента.

Председатель Народного Совета акцентировал внимание на том, что сегодня «Арт-Донбасс» − не только музей, но и творческая площадка, на базе которой художники и деятели искусства реализуют свои проекты, благодаря которым о Республике знают далеко за её пределами.

«Это приобретает ещё большее значение в свете Года русской культуры, объявленного Главой Донецкой Народной Республики Денисом Владимировичем Пушилиным. Сегодня вы не только храните нашу культуру, но и делаете её более богатой и насыщенной. И это дорогого стоит.

Я желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов и, конечно же, мирного неба над головой», − сказал Владимир Бидёвка.

Также спикер парламента вручил директору музея «Арт-Донбасс» Екатерине Калиниченко Благодарность Председателя Народного Совета за многолетний безупречный труд и профессиональное мастерство в сфере культуры и искусства.