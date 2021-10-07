Владимир Бидёвка принял участие в торжественном открытии проекта «Школа предпринимательства 2.0. Перезагрузка»

Сегодня, 7 октября, в столице Республики состоялось открытие второго сезона проекта «Школа предпринимательства», инициированного Молодёжным парламентом ДНР. Участие в мероприятии приняли Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и депутаты, представители министерств, общественники, участники курсов.

С презентацией Республиканского образовательного проекта «Школа предпринимательства 2.0. Перезагрузка» перед собравшимися выступил депутат, руководитель проекта Александр Гриденко.

«С уверенностью могу сказать, что все усилия были приложены не зря. После первого запуска «Школы предпринимательства» 22 % участников смогли открыть свой бизнес, многие выявили слабые стороны собственного дела и сменили стратегию на более перспективную. Каждый, кто смог попасть на проект, получил полезные знания, применив которые он смог решить ряд предпринимательских проблем.

Сегодня я имею честь во второй раз стоять перед вами и открывать версию 2.0 «Перезагрузка». Верю, что в этот раз процент молодых предпринимателей, которые воплотят свои бизнес-проекты, будет больше. Ведь мы разработали совершенно новую и ничуть не уступающую по качеству предыдущей программу», – сказал депутат.

Затем с приветственным словом к участникам курсов обратился Владимир Бидёвка.

«Я рад вас приветствовать на этой образовательной платформе, которая открывается уже второй раз. И замечательно, что столько молодых людей принимает в этом участие, что такое количество молодёжи проявило желание постичь азы предпринимательства.

Республика сегодня должна двигаться вперёд. И вы – как раз те люди, которые будут вкладывать свои силы в её развитие. Уже сейчас вы по-своему несёте ответственность за Республику, ведь вы живёте, работаете здесь и делаете всё для того, чтобы она развивалась», – отметил спикер парламента.

Владимир Бидёвка акцентировал внимание на особой актуальности проекта в условиях синхронизации Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в сфере таможенного, экономического взаимодействия.

«Я уверен, что это открывает новые возможности для ведения бизнеса и предпринимательства. Очень хорошо, что вы здесь будете не только получать знания, но и будете иметь возможность применить их на практике. И даже если кто-то из вас не откроет потом своё дело, самое главное – как вы здесь будете общаться, с кем познакомитесь и какие знания получите.

Дорогие друзья! Успехов вам и всего наилучшего, уверен, что удача и победа обязательно будут вас ждать!», – пожелал присутствующим Председатель Народного Совета.