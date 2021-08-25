Владимир Бидёвка принял участие в торжественном собрании, приуроченном ко Дню города Донецка

Сегодня, 25 августа, в столичном Дворце культуры имени В. В. Куйбышева состоялось торжественное собрание, приуроченное к празднованию Дня города Донецка.

В мероприятии принял участие Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин, представители министерств, работники учреждений и предприятий, жители города.

В своём приветственном слове Денис Пушилин отметил, что гордостью столицы Республики всегда были его жители.

«В этом году столице Донецкой Народной Республики исполняется 152 года. Это более полутора веков труда и созидания, мужества и отваги.

Город-герой, город угля и стали, город миллиона роз – мы всегда будем его любить и защищать.

На своём веку он повидал многое, но во все моменты истории его прославляли люди. Гордость Донецка – в самоотверженных тружениках и воинах, обладателях уникального донбасского характера.

Дончанам присуща особая сила духа, которая вдохновляет нас на подвиги. Она нужна, чтобы спускаться в забой, работать с расплавленным металлом, построить среди степи город-сад и защитить его от вооруженной агрессии Украины.

Расцвет сердца Донбасса – результат трёхсотлетнего промышленного освоения Донецкого угольного бассейна. Стянув в трудовой кулак шахты и заводы, Донецк стал крупным индустриальным центром. Сегодня наши силы направлены на поддержку конгломерата угольной и металлургической промышленности, развитие производства, привлечение инвестиций в наш регион. Вместе мы обязательно достигнем этих масштабных целей», − сказал Глава Республики.

Денис Пушилин вручил благодарности Главы Донецкой Народной Республики отличившимся работникам столичных учреждений и предприятий.

К поздравлениям по случаю 152-летия со дня основания Донецка присоединился Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

«С праздником, дорогой город Донецк, наша столица!

В этот торжественный день хочется сказать, что история Донецка хоть и не насчитывает тысячелетий, но эти более чем полтора века, прожитые городом, были очень динамичными и напряжёнными. Фактически перед Донецком очень часто ставали трудности, которые, со стороны казалось, не преодолеть. Но благодаря вам, жителям Донецка, города-героя, удаётся не только преодолевать сложности, но и постоянно развиваться. Фактически город живёт по принципу знаменитому «всё, что нас не убивает, делает сильнее».

И это заслуга всех вас: воспитателя детского садика, учителя школы, врача, металлурга, работника жилищно-коммунального комплекса и, конечно же, военнослужащего, который сейчас на передовой защищает город Донецк и Донецкую Народную Республику. Это ваша заслуга и ваш праздник», − отметил спикер парламента.

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня города Донецка Владимир Бидёвка вручил благодарности Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики работникам предприятий и организаций города.

«Сегодня для меня честь вручить эти награды некоторым из тех, кто приложил усилия для жизни и развития Донецка. Некоторым, потому что всех не охватишь, а Донецк – это город достойных людей. С праздником!», − сказал Председатель Народного Совета.