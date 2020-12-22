Владимир Бидёвка принял участие в церемонии награждения выдающихся жителей столицы Республики
Сегодня, 22 декабря, во Дворце культуры имени В. В. Куйбышева состоялось торжественное собрание по случаю наступающего Нового года. Мероприятие посетили Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и депутаты, представители администрации города Донецка и районных администраций, жители столицы Республики.
В приветственном слове Владимир Бидёвка поблагодарил присутствующих за работу на благо Республики, отдельно отметив достижения медицинских работников в условиях сложной эпидемической обстановки.
«Уходящий 2020 год стал для всех нас непростым: пришлось мобилизовать все свои ресурсы, чтобы отвечать на новые угрозы и вызовы, но мы со всем справились. Несмотря на все сложности, мы с оптимизмом ждём нового, 2021 года, мы более внимательно стали относиться не только к своему здоровью, но и к благополучию окружающих, мы стали больше помогать друг другу. В этой ситуации очень важно то, что Донецкая Народная Республика не прекратила движение вперёд, а продолжила его к достижению своих целей.
Уважаемые друзья, в этом году мы как никогда благодарны нашим медикам, которые ежедневно совершали настоящие подвиги и продолжают делать это и сегодня. Врачи, наравне с нашими военными, стоят на передовой борьбы за жизнь и здоровье наших граждан. Спасибо за этот непростой труд.
Уверен, что наступающий год принесёт нам больше радости, больше счастья, больше удачи, и Донецкая Народная Республика продолжит своё движение к успеху», − отметил Председатель Народного Совета.
В ходе торжественной части Владимир Бидёвка за добросовестный труд, значительные достижения в профессиональной деятельности и активную гражданскую позицию вручил благодарности Председателя Народного Совета ДНР главе администрации Будённовского района города Донецка, а также врачам трёх столичных медицинских учреждений.