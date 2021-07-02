Владимир Бидёвка принял участие в церемонии вручения дипломов лучшим выпускникам Республики

Сегодня, 2 июля, в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко состоялась Республиканская церемония награждения лучших выпускников образовательных организаций высшего профессионального образования «Выпускник года – 2021».

В мероприятии приняли участие Глава ДНР Денис Пушилин, председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке Российской Федерации Геннадий Онищенко, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, заместитель Председателя Правительства Владимир Антонов, руководители министерств, организаций, общественники и выпускники республиканских вузов.

Церемонию вручения дипломов открыл Глава Республики Денис Пушилин.

«Сегодня особенный день в вашей жизни. Студенческие годы закончились и подведены итоги многолетней учёбы. Наступил долгожданный момент сделать шаг во взрослую, самостоятельную жизнь. Вы блестяще окончили вуз, обладаете профессиональными знаниями и навыками, можете находить нестандартные решения и готовы привнести свежие, интересные идеи в ту сферу деятельности, которую избрали. Вы надежда Донбасса. Вместе мы сможем реализовать самые смелые инфраструктурные проекты, развивать прикладные науки, модернизировать производство. Молодые, способные и энергичные специалисты очень нужны Республике.

Ваш успех во многом стал возможен благодаря помощи со стороны России, предоставляющей для развития наших студентов множество площадок. Обучающие семинары и практические занятия, научно-практические конференции, конкурсы, стажировки – за всё это, что помогало оттачивать ваше профессиональное мастерство, мы признательны Российской Федерации.

Друзья! Желаю вам использовать весь багаж знаний и умений, накопленный за годы обучения, для достижения масштабных целей. Пусть воплощаются ваши самые смелые идеи! Дерзайте, творите и добивайтесь успеха, трудясь на благо нашей страны. А мы вас обязательно поддержим!» – сказал лидер государства.

Денис Пушилин вручил десяти лучшим выпускникам красные дипломы Российской Федерации и наградил Геннадия Онищенко медалью «Золотая звезда Героя Труда Донецкой Народной Республики».

В свою очередь, российский парламентарий поблагодарил Главу ДНР за высокую награду и поздравил выпускников.

«Денис Владимирович в своем вступительном слове сказал очень хорошую вещь. Сегодня Россия помогла вам получить дипломы Российской Федерации. Я хочу продолжить: теперь Россия от вас ждёт помощи. От вас, лучших из лучших, которые сидят в этом зале и заслуженно получают дипломы из рук высшего руководства Донецкой Народной Республики.

Донбасс всегда был и в Советском Союзе, и в Российской империи, и остаётся сейчас ключевым звеном, которое определяет самобытное лицо православной славянской цивилизации. Донбасс – это плавильня наций, людей труда, ратного подвига. И всё, что связано с Донбассом, всегда заслуживает высшей оценки», – заявил Геннадий Онищенко.

С приветственным словом к собравшимся также обратился Владимир Бидёвка.

«Дорогие соотечественники, уважаемые выпускники!

Прежде всего, разрешите поздравить вас с этим знаменательным днём, с вручением вам дипломов. Сегодня вы получаете дипломы не только Донецкой Народной Республики, но и Российской Федерации. И это результат совместной работы вас как студентов, профессорско-преподавательского состава, сотен государственных служащих, а главное – людей, которые пошли вам навстречу в Российской Федерации.

Можно сказать, что вы держите в руках не просто дипломы, а результат работы тысяч русских людей. И это ещё раз подчёркивает те шаги по интеграции с Российской Федерацией, которые сегодня делаются в Донецкой Народной Республике. Вы – неотъемлемая часть истории, которая уже вошла в века», − отметил спикер парламента.

Владимир Бидёвка пожелал выпускникам успехов в профессии, новых побед и свершений.

«Дорогие друзья. Сегодня перед вами открывается новый мир. Вы получили дипломы и освоили профессии. Я желаю, прежде всего, чтобы вы оставались достойными сынами и дочерями своей Отчизны. И, конечно же, удачи. С праздником!» − сказал Председатель Народного Совета.

Спикер парламента вручил шестнадцать дипломов выпускникам четырёх столичных вузов.

Участие в церемонии приняли и другие почётные гости. Также для присутствующих был организован масштабный праздничный концерт.