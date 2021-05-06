Владимир Бидёвка принял участие в заседании круглого стола, посвящённого сохранению истории Великой Победы (видео)

В четверг, 6 мая, на базе Донецкого военно-исторического музея Великой Отечественной войны государственного учреждения культуры «Донецкий республиканский краеведческий музей» состоялся круглый стол на тему «Великая Победа в историческом и социокультурном пространстве Донбасса и России: факты и фальсификации».

В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутаты Народного Совета Сергей Абуков, Ирина Попова и Владислав Русанов, заведующий музея Людмила Декурно, представители ОО «Военно-патриотическое движение «Молодая Гвардия-Юнармия», а также представители общественности.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка отметил актуальность рассматриваемой темы в разрезе существующих геополитических реалий.

«За последние десятилетия мы сталкиваемся с попытками наглого переписывания истории и умаления подвига советского народа в борьбе с фашизмом. Безусловно, допускать этого ни в коей мере нельзя, поскольку сегодня мы видим на примере Украины, что происходит, когда фактически фашистских преступников и их прихвостней возводят в ранг героев, фактически унижая настоящих ветеранов Великой Отечественной войны, которые боролись с преступлениями фашистов и на территории Донбасса, и на территории Украины в том числе, и на территории всего Советского Союза. Считаю, что сегодня главной справедливостью должно быть сохранение настоящей, подлинной истории всех территорий, которые входили в состав Советского Союза. Мы не можем допустить того, чтобы роль советского народа умалялась или обесценивалась, ни по моральным, ни по геополитическим соображениям. Нужно понимать, что Победа – это часть общей истории всех народов, которые входили в состав Советского Союза. Разрывая эту историческую связь, происходят попытки разорвать нашу связь с большой Родиной, Российской Федерацией, и допустить этого нельзя», – сказал Председатель Народного Совета.

Кроме того, спикер парламента акцентировал внимание на тематическом законопроекте, который сегодня был зарегистрирован в Народном Совете с целью защиты чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также недопущения фальсификации истории.

«Сегодня я внёс на рассмотрение в Народный Совет законопроект, который призван защитить честь и достоинство наших ветеранов как павших, так и живущих с нами, не допустить отрицания решающей роли борьбы советского народа с фашизмом и отождествления действий советского руководства того периода с действиями руководства нацистской Германии», – сообщил Владимир Бидёвка.

В ходе круглого стола выступающие представили свои доклады о роли советского народа и Донбасса как его части в победу над нацистской Германией, попытках фальсификации исторической правды как инструменте западной геополитики и важности вопроса патриотического воспитания молодёжи в свете современных реалий.

По итогу мероприятия участниками была принята резолюция.